Válasszon elegáns és extravagáns szivartároló dobozt!

A gyakorlott szivarosok tudják, hogy a szivarok optimális körülmények közötti tárolása elengedhetetlen a tökéletes állag és a kellemes aromák megőrzése érdekében, akár néhány szálról, akár egy gyűjteményről van szó. Erre szolgálnak a különféle méretű és kivitelű humidorok, amelyek közül ki-ki igényei, ízlése szerint választhatja ki a számára megfelelőt. A Humidorshop.hu nagy méretű humidorokat is kínál 80-150 szál szivar számára azoknak, akik gyűjteményük tárolásához vagy egy szivarszobába, trafikba keresnek igényes megoldásokat. Hogy milyen anyagokból készülnek a humidorok, és hogyan biztosítanak ideális páratartalmat, illetve milyen különleges darabokat vásárolhat, arról lesz szó a cikkben.

Biztosítson optimális körülményeket!

Egy szivaros számára nem lehet nagyobb trauma, mint amikor az évek alatt megszerzett szivargyűjteménytől a nem megfelelő tárolás következtében meg kell válnia. Éppen ezért fontos, hogy kiváló minőségű humidorokat vásároljunk, ezek ugyanis a kiváló anyagok és a precíz kialakítás révén tökéletesen zárnak, ezáltal képesek a szivarok számára szükséges 68-72%-os páratartalmat és a megfelelő 20 ℃ körüli hőmérsékletet biztosítani. Persze fontos, hogy magát a dobozt is megfelelő helyen helyezzük el, se tűző napra, se légkondicionáló, radiátor közelébe ne kerüljön.

A humidorok különféle anyagokból készülhetnek, a lényeg a belső kialakításuk. A legnagyszerűbb anyag erre a spanyol cédrus, ez ugyanis szerkezetéből adódóan képes nagyobb mennyiségű nedvesség felvételére, valamint távol tartja a dohánybogarakat, továbbá kellemes aromát kölcsönöz a dohánynak, illetve elősegíti annak érését. A párásítást párásító rendszerrel biztosíthatja, ezeknek is több típusa létezik.

Utazáshoz, kollekcióhoz

A célnak, illetve a szivarok méretének és mennyiségének megfelelően különböző méretű és kialakítású szivartároló dobozok közül választhatunk. Utazáshoz kisebb, néhány szál tárolására alkalmas eszközök a megfelelőek, amelyekben akár egyéb szivarozási kellékeket is elhelyezhetünk, és akár válltáskaként is viselhetjük.

Az irodába, a szivarszobába több tíz szál számára ideális helyet adó dobozok lehetnek megfelelőek, amelyek akár üveges tetővel is rendelkezhetnek az áttekinthetőség és a dekoratív megjelenés okán. De választhatunk humidor szekrényeket, illetve kialakíthatunk szivartároló szobákat is.

A különlegességek kedvelőinek

A klasszikus megjelenésű, dobozszerű humidorok mellett választhatunk igazi különlegességeket is, számos gyártó, köztük az Adorini is kínál ilyeneket. Ezek nemcsak külsőleg exkluzívak, hanem anyaghasználatukban is a prémium minőséget képviselik. Kifinomult alkatrészek, legmagasabb minőségű anyagok és innovatív konstrukciós kialakítás jellemzi őket, például a légáramlást biztosító, a tálcákban található szellőzőbordák, a rugalmas elválasztó rendszer, valamint a speciális párásító.

Bízza legféltettebb szivarjai tárolását extravagáns megjelenésű, csúcsminőségű, új generációs humidorokra!

(PR-cikk)