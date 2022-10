Választások 2022: Nagy az érdeklődés Kisudvarnokban és Nagyudvarnokban

Mindkét dunaszerdahelyi járásbeli faluban kiélezett lehet a küzdelem a polgármesteri posztért.

Fotók: Szlávik Cyntia

Kisudvarnokban tavaly hunyt el Marczell Zoltán polgármester, aki előtt a falu néhány napja faültetéssel és emléktáblaavatással tisztelgett. Négy jelölt indult a polgármesteri székért, ennek megfelelően pedig az emberek is fontosnak érzik, hogy részt vegyenek a választásokon. Tudósítónk helyszíni beszámolója szerint folyamatosan érkeznek a művelődési központban kialakított szavazóhelyiségbe a lakosok, akik 99%-ban a helyhatósági, illetve a megyei választásokra vonatkozó szavazólapokat is kitöltik. Néhányan akadnak, akik csak a fehér borítékot dobják be, tehát csak a falu önkormányzatának tagjaira szavaznak.

Hasonló a helyzet a szomszédos Nagyudvarnokban is, ahol a régi polgármester küzd meg a jelenlegivel, aki már két választási időszak óta áll a falu élén. Megtudtuk, hogy itt is nagy az érdeklődés a választások iránt, fiatalok és idősek egyaránt érkeznek a reggeli óráktól kezdődően.

