VÁLASZTÁSOK: Magyarlakta a hét leggyengébb részvétellel bíró járás, köztük van Komárom!

Az országos választási részvételi arány 65,83%-os, ami 2002 óta a legmagasabb. Akkor a 70%-ot is meghaladta, azóta viszont a 60%-ot sem érte el egyszer sem .

Jellemző, hogy a magyarok lakta járásokban alacsonyabb a szavazókedv az országosnál, és ez most sem volt másképp. Tulajdonképpen a Szenci az egyedüli járás, ahol meghaladta a részvételi arány az országosat, míg Galántán (65,50%) lényegében elérte. Dunaszerdahelyen (62,11%), Vágsellyén (62,19%), Érsekújvárban (61,62%), Léván (61,79%) és Kassa-vidéken (60,95%) is meghaladta a 60%-ot, Komáromban viszont rendkívül alacsony volt, még az 54%-ot sem érte el. A legalacsonyabb viszont a Tőketerebesiben volt: 52,24%, ami országosan is a legkevesebb.

Lássuk az élbolyt (70% felettiek):

Pozsonyi I. járás - 78,75% Szenci járás - 76,94% Pezinoki járás - 75,70% Pozsonyi IV. járás - 75,61% Pozsonyi III. járás - 75,60% Námestovói járás - 73,51% Pozsonyi II. járás - 73,38% Alsókubini (Dolný Kubín) járás - 72,39% Zsolnai járás - 71,74% Trencséni járás - 71,30% Besztercebányai járás - 71,07% Nagyszombati járás - 70,98% Rózsahegyi (Ružomberok) járás - 70,47% És most lássuk, hány magyarok lakta járás van a 60% alattiak között:

Humennéi járás - 58,89% Késmárki (Kežmarok) járás - 58,77% Varannói (Vranov nad Topľou) járás - 58,54% Iglói (Spišská Nová Ves) - 58,29% Nagykürtösi járás - 58,13% Losonci járás - 56,57% Rozsnyói járás - 56,14% Nagymihályi járás - 54,65% Komáromi járás - 53,84% Rimaszombati járás - 53,42% Tőketerebesi járás - 52,24%

