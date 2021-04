Vállalkozók kerülnek vizsgálati fogságba, akik a gyanú szerint meg akarták gyilkoltatni Marianka polgármesterét

A bazini Specializált büntetőbíróság szerdán döntött arról, hogy vizsgálati fogságba helyezik Kamil B. és Roman B. vállalkozókat, akik a gyanú szerint megrendelték a mariankai polgármester meggyilkolását.

Fotó: TASR

Marianka (Malackai járás) polgármestere, Dušan Statelov alig két hónappal ezelőtt mondott le pozíciójáról, miután több alkalommal is megfélemlítették. Január végén ismeretlen tettes felgyújtotta az istállóját, és két évvel ezelőtt is történt hasonló eset: akkor valaki az autóját gyújtotta fel szándékosan, emellett pedig az elmúlt időszakban más módszerekkel is megfélemlítették Statelovot és családját.

Statelov akkor azt mondta, a gyújtogatás összefüggésben lehet a falufejlesztési érdekekhez való hozzáállásával, illetve a szabályozatlan építkezések elutasításával. A polgármester már akkor is fontolgatta a lemondást, a februári támadás azonban szerinte megerősítette, hogy pszichikai nyomásról és irányított erőfeszítésről van szó annak érdekében, hogy távozzon a tisztségéből.

A Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság a januári gyújtogatás után közölte, munkacsoportot hoz létre a Pozsony megye polgármesterei és helyi képviselői ellen irányuló támadások miatt. Ennek érdekében Juraj Droba, a Pozsony Megyei Önkormányzat elnöke Statelovval és Peter Novisedlákkal, Stupava polgármesterével közösen tárgyalt Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszterrel, Peter Kovařík országos rendőrfőkapitánnyal és a rendőrség más tisztviselőivel is.

A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) emberei hétfőn átkutatták Ivan Chrenko volt nejének mariankai ingatlanját. A nagyvállalkozó exfeleségét képviselő ügyvédi iroda arról tájékoztatott, hogy a rendőrségi akció a hölgy ingatlanja telkén található szervizépület egyik dolgozója ellen irányult, akinek semmi köze Chrenkóékhoz. Az Aktuality úgy tudja, Marianka korábbi polgármesterének megfélemlítésével függ össze ez az eset, a Joj pedig arról számolt be, hogy a rendőrség a nagyvállalkozó feleségének barátja után nyomoz egy erőszakos bűncselekménnyel összefüggésben.

Daniel Lipšic speciális ügyész szerdán arról tájékoztatott, hogy a bazini Specializált Büntetőbíróság előzetes letartóztatásba küldte Kamil B.-t és Roman B-t, akik Marianka polgármesterének meggyilkolását készíthették elő. A bíróság döntése egyelőre nem jogerős, a Legfelsőbb Bíróság mondja ki a végső szót.

A gyanú szerint a páros néhány tízezer euróért rendelte meg Marianka expolgármesterének meggyilkolását. Az esettel kapcsolatban Statelov nem kívánt nyilatkozni, hogy ne akadályozza a nyomozást.



(TASR)