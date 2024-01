Vallási fanatikus száguldott neki a benzinkútnak Nagyszombat mellett!

Se drog, se alkohol nem volt a szervezetében, csupán egy belső hang, ami azt mondta neki, hogy ezt kell tennie. A hírt, miszerint a januárban a D1-es sztráda Nagyszombat melletti szakaszán lévő benzinkútnál történt cselekmény nem véletlen baleset volt, a Startitup portál hozta először.

Január elején számoltunk be róla, hogy Nagyszombat mellett a D1-esen lévő benzinkúthoz kanyarodott be egy bolgár állampolgár által vezetett német jelzésű személykocsi, majd lassítás nélkül, mintegy 180 km/órás sebességgel nekihajtott az egyik töltőállványnak. Az ütközés teljesen szétroncsolta a töltőállványt, melynek szétrepülő részei a környezetében lévő autókat, de még a benzinkút bejárati ajtaját és belterét is megrongálták, az autó pedig végül a közeli parkolóban állt meg. A csodával határos módon senki nem sérült meg, noha ekkor 13-an is tartózkodtak a benzinkúton.

Az eset után a rendőrség letartóztatta és közveszélyokozással gyanúsította meg az autó 28 éves bolgár sofőrjét, az esetében hozott, anonimizált bírósági határozatból pedig sokkoló részletekre derült fény.

"A kihallgatásai során a férfi elváltoztatott hanggal, különösen viselkedett, helyenként eltűnt a tekintete és időről időre felkiáltotta, hogy „AL*H AKB*R“. Amikor a vizsgálótiszt megkérdezte, miért kiabálja ezt, azt mondta, ezt mondatja vele egy hang a fejében" - áll a határozatban.

Radovan Bránik biztonsági szakértő szerint a férfi valamilyen szellemi zavarral küzdhet, de ettől még beszámítható és felelősségre vonható azért, amit tett.

A férfi egyébként egy alkalommal megpróbált megszökni a rendőröktől. A vizsgálótiszttől vitték el, amikor a megbilincselt kezét kicsavarta a rendőréből és elfutott. 10 percig tartott, mire utolérték és elfogták. Bránik közölte, a férfi azt akarta, hogy a rendőrök megöljék, ennel érdekében aktívan ellenállt és újból megpróbált megszökni. "Ez volt a szökése indoka, és állítólag ezt is egy hang mondta neki a fejében. Folyamatosan új életről beszélt, mivel a régi nem jó"- folytatta. Bránik szerint elképzelhető, hogy az elkövető csak eljátssza mindezt, hogy enhyébb büntetést kapjon.

A bolgár férfi jelenleg vizsgálati fogságban van. A vizsgálótisztek összegzik a bizonyítékokat és várnak a szakértői véleményekre várnak.

