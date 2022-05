Valóban Hancsovszky Béla robbantott Tornalján? Film készítéséhez kérik a nézők támogatását!

Kalandor, terrorista vagy szabadságharcos? Újabb részletek derülnek ki az 1945-ös tornaljai csendőrállomás felrobbantásáról. A film elkészítéséhez a nézők támogatását is kérik az alkotók.

Valóban Hancsovszky Béla robbantott?

A történet sok megválaszolatlan kérdést tár elénk. Az egyik talán legnagyobb, hogy valóban Hancsovszky Béla robbantott-e, illetve egyedül követte-e el tettét? Miután tömegessé válnak a házkutatások, letartóztatások és a megfélemlítés Tornalján, Hancsovszky Béla feladja magát és mindent bevall. Pár nappal később házkutatást végeznek Hancsovszkyéknál, ahol géppisztolyt és gyújtózsinórt találnak. Béla öccse, a 17 éves István válik a második számú gyanúsítottá és a budapesti származású, mindössze 14 éves Böhm Ferencet is bűnrészességgel, valamint a magyarországi fasizmus terjesztésével vádolják.

A valóság azonban korántsem ilyen nyilvánvaló

Hancsovszky nem kíván védőt, és lényegében nem is védi magát. A család egyik barátja szerint: “Béla, noha jól beszélt szlovákul - hasonlóan németül és franciául is - nem hajlandó a szlovák nyelvű tárgyalást elfogadni. A tárgyalás magyar nyelven folytatódik. Béla nem védekezik, hanem keményen vádol.”

A bizonyítási folyamatot tovább bonyolította az is, hogy a szembesítéskor nem ismerték fel a fiúkat. Rudolf Červenák, a helyi kocsmáros még alibit is biztosít Béla számára. Több tanú pedig arról számol be, hogy más személyek tervezték, majd dicsekedtek a robbantás tettével. Sőt mi több, a tárgyalást követően már az ügyész sem volt teljesen meggyőződve arról, hogy Hancsovszky elkövette azt, amit magára vállalt.

A történet azonban itt még nem ér véget. Az alkotók az olvasók segítségére is számítanak hogy az egész történetet elmondhassák. Arra kérnek mindenkit, hogy amennyiben módjukban áll, támogassák a film létrejöttét a ezen a hivatkozáson.

-fki-