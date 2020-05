Valódi zsaru szedi saját zsebre a bírságokat!

A minap arról számoltunk be, hogy a belügyminisztérium figyelmeztette a lakosokat egy álrendőrre, aki a Szenci járásban fiktív bírságokkal csal ki az emberekből pénzt. Nos, a Joj TV utánajárt, hogy a férfi, aki rendőrnek adja ki magát, valóban rendőr lehet, de saját zsebre dolgozik.

A legutóbbi eset, amire a belügy figyelmeztetett, egy héttel ezelőtt, május 17-én történt. Múlt vasárnap a Szenci járásban egy rendőruniformist viselő férfi állított meg ellenőrzés céljából egy autóst. A belügyminisztérium szerint a férfi egy pozsonyi jelzésű, fehér színű Seat EXO ST típusú személykocsival jár, rendszerint egyedül tartózkodik a járműben, amelynek ablakában egy kamera is van. A gyanú szerint az év elejétől űzheti ezt a maszekbizniszt.

A Joj TV információi szerint a férfi a pozsonyi gyorsreagálású rendőri egység (PMJ) munkatársa, aki szolgálaton kívül állítgat embereket. Az autó, amit hazsnál, pedig vélhetően a sajátjta. A tévé szerkesztősége úgy tudja, egy olyan rendőrről van szó, aki már 1998-tól a rendőrség kötelékében dolgozik, a ligetfalui körzeti rendőrőrsön kezdett.

Tudják azt is, konkrétan kiről van szó, a férfi Facebook-oldalán pedig található fénykép egy ugyanolyan autóról is, mint amilyet keresnek. Passzol a kocsi típusa, színe, de még a rendszám és a ragasztások is.

Lucia Mihalíková kerületi rendőrszóvivő közölte, hogy az üggyel a belügyminisztériumi felügyelőség foglalkozik. Amennyiben valódi rendőrről van szó, akkor köztisztviselői hatalommal való visszaélésért kell majd felelnie, amiért pedig 5 évig terjedő börtönbüntetést is kiróhat a bíróság.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akiket korábban megbírságolt ez a férfi az említett autóval.

