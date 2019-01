"Valószínűbb a Brexit elmaradása, mint a megállapodás nélküli kilépés"

Theresa May brit miniszterelnök szerint katasztrofális mértékben károsítaná a politikába vetett bizalmat, ha nem teljesülne a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) hozott választói döntés, márpedig most már valószínűbb, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, mint az, hogy esetleg megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.

May hétfőn a közép-angliai Stoke-on-Trent városában mond beszédet gyári munkások előtt. A város választóinak csaknem 70 százaléka a kilépésre szavazott a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson, a helyi Brexit-párti szavazatarány messze meghaladta az országos átlagban elért szűk, 51,89 százalékos kilépéspárti többséget.

A konzervatív párti brit kormányfő a Downing Street által hétfő hajnalban ismertetett előzetes részletek szerint kijelenti beszédében: az elmúlt hetek fejleményei megmutatták, hogy a brit nagypolitika egyes szereplői késleltetnék, vagy akár le is állítanák a Brexit-folyamatot, és ennek érdekében minden lehetséges eszközt készek felhasználni.

Theresa May megítélése szerint emiatt jelenleg nagyobb annak az esélye, hogy ezek a politikai erők útját állják a Brexitnek, mint annak, hogy a brit EU-tagság esetleg a Brexit-feltételekről elért megállapodás életbe lépése nélkül szűnik meg.

May ezzel alig burkolt figyelmeztetést intéz azokhoz, akik a Brexit-megállapodásról szóló parlamenti szavazáson az egyezmény ellen akarnak voksolni.

A londoni alsóház várhatóan kedden késő este szavaz a megállapodásról, de egyelőre nincs meg a többség az Európai Unióval elért 585 oldalas egyezség elfogadásához, elsősorban az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt.

E mechanizmus alapján az Egyesült Királyság és az EU vámuniós viszonyrendszerben maradna, ha nem sikerülne időben olyan szabadkereskedelmi megállapodást kidolgozni, amely a határellenőrzés felújítását feleslegessé tenné. A kormányzó Konzervatív Párt frakciójának keményvonalas Brexit-tábora és a legnagyobb észak-írországi britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) - amelynek külső támogatására a kisebbségben kormányzó konzervatívoknak szükségük van - ezt a megoldást mereven elutasítja.

Nem hivatalos becslések szerint az sem kizárt, hogy az alsóház akár három számjegyű többséggel is elvetheti a Brexit-megállapodást.

Theresa May már vasárnap, a Sunday Express című jobboldali, erőteljesen EU-szkeptikus brit tömeglapban megjelent cikkében is azzal érvelt, hogy ha a parlament elveti a Brexit-egyezményt, az azzal a kockázattal járna, hogy az Egyesült Királyság vagy megállapodás nélkül lép ki, "vagy egyáltalán ki sem lép" az Európai Unióból.

May a londoni kormányfői hivatal által kiadott előzetes tájékoztatás szerint hétfői beszédében várhatóan ezt az érvelést toldja meg azzal a figyelmeztetéssel, hogy az utóbbi lehetőségnek most már nagyobb a valószínűsége, mint az előbbinek.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap értesülése szerint kormánypárti és ellenzéki képviselők arra készülnek, hogy a Brexit-megállapodás alsóházi leszavazása esetén magukhoz veszik a kezdeményezést a kilépési folyamat további menetének meghatározásában, és olyan törvénytervezetet terjesztenének elő, amely megtiltaná a kormánynak a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból.

Theresa May korábban többször is hangoztatta azt a véleményét, hogy a megállapodás nélküli Brexit is jobb, mint egy rossz Brexit-megállapodás. A kilépési feltételekről szóló, novemberben elért egyezség kidolgozása óta azonban May visszatérő érvelése az, hogy a Brexit-megállapodás parlamenti elfogadásának csak két lehetséges alternatívája van: vagy a megállapodás nélküli Brexit, vagy az, hogy az Egyesült Királyság ki sem lép az EU-ból.

(MTI)