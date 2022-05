Valószínűleg nem jár majd 200 euró havonta minden gyereknek januártól, de talán mégsem bukik a koalíció

Szerdán lesz az első komolyabb csörte a kormány szociális csomagjáról, amely akár a koalíció végét is jelentheti. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter ragaszkodik nagyvonalú elképzeléséhez, de az SaS szerint nincs rá fedezete. Adóemelést pedig nem támogatnak Sulíkék, és ők a csomagot is másként osztanák el. Milan Krajniak szerint egyszeri támogatás lesz, és még idén nőhetnek a családtámogatások is. A kérdés, hogy mennyivel. Az ellenzék kevésnek tartja a kormánycsomagot.

Kénytelen engedni a kormány az eredeti elképzelésből (Fotó: TASR)

A kormánypártok hetek óta vitatkoznak a szociális támogatási csomagon, amellyel a rendkívüli infláció hatásait próbálnák kiegyensúlyozni. Igor Matovič egyszeri, 100 eurós segélyt adna minden gyereknek – rendkívüli családi pótlék formájában – már a csomag elfogadása után, emellett ugyancsak 100 euróval segítene ki néhány kisebb, hátrányos helyzetű csoportot. A legnagyobb, és a költségvetést hosszú távon terhelő költség azonban a családi pótlék és az adóbónusz tartós emelése, valamint a „szolgáltatási utalványok” bevezetése lenne. Ezek együtt – jövő januártól – a 15 év alatti gyerekek esetében havi 200, a 15 éven felülieknél havi 150 eurós tételt jelentenének. Ez az egész csomag több mint egymilliárd eurót igényelne, ráadásul évente, mivel a támogatás beépülne a családtámogatási rendszerbe. Valószínű azonban, hogy a családtámogatások összege nem nő majd ilyen nagy mértékben.

Igor Matovič javaslata, ami várhatóan még változni fog (Forrás: pénzügyminisztérium)

„Közelebb a megegyezés, mint a nem megegyezés”

A koalíciós pártok hétfőn éjjel egyig tárgyaltak, az eredményekről Milan Krajniak szociális ügyi miniszter beszélt a Markíza televízió Na telo plus című keddi adásában.

„Úgy látom, hogy inkább a megállapodáshoz közeledtünk, mint a nem megállapodáshoz – jelentette ki kedden Krajniak. – 24 órával ezelőtt szkeptikusabb lettem volna a megegyezéssel kapcsolatban.”

Ez szerinte annyit jelent, hogy az egyszeri támogatást nem kifogásolja az SaS, de a családtámogatás hosszú távú emeléséről még tárgyalniuk kell. A családi pótlék összege szerinte 30 és 50 euró közé nőhet, jelenleg ez 25,88 euró, Matovič 40-et akart. „Még ha nem is értenek mindennel egyet, nem fogják megvétózni” – mondta a miniszter az SaS hozzáállásáról. Konkrét összegeket azonban nem említett, és a csomag finanszírozásáról is csak homályosan beszélt. Szerinte lesznek plusz adók, de ezek csak a legnagyobb, mintegy 70-80 céget érintik majd.

De honnét lesz rá pénz?

Igor Matovič pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a csomag finanszírozását részben a tervezettnél magasabb adóbevételekből, valamint új adók kivetéséből tervezné. A részleteket a csomag bemutatásakor nem árulta el, csak annyit mondott, hogy a „100 leggazdagabb cégre” vetne ki különadót.

„Mintegy 100 céget érinthet az intézkedés, amelyeknek a nyeresége is jelentősen emelkedett az utóbbi időszakban” – jelentette ki a miniszter. Az intézkedések pénzügyi hátterét külön sajtótájékoztatón akarta bemutatni, de erre azóta sem került sor. Krajniak most az online szerencsejátékról, a telekommunikációs cégekről, a biztosítókról, bankokról és a Slovnaftról beszélt.

A Slovnaft esetében elképzelhetőnek tart egy plusz adó bevezetését, amiből kompenzálnák a legszegényebbeket, vagy az üzemanyagár-plafon bevezetését.

Az üzemanyag árának maximálása azonban Krajniak szerint üzemanyaghiányhoz vezethetne, ezért annak bevezetését kevésbé tartja valószínűnek.

A finanszírozás tisztázatlanságát rótta fel Matovičnak a legélesebben Anna Zemanová, az SaS frakcióvezetője is, aki szerint nem lehet úgy beterjeszteni valamit a kormányülésre, hogy azt előtt nem látták a miniszterek.

„Mi még semmit sem láttunk az elképzelésből, csak az elnagyolt vázlatokat” – mondta Zemanová.

A kormány szerdán dönthet

A csomagot vagy annak egy részét már szerdán a kormány elé akarja vinni Matovič, ezt megerősítette Krajniak is. A testület várhatóan elfogadja majd, mivel az OĽaNO-s miniszterek mellett várhatóan a Sme rodina és a Za ľudí miniszterei is megszavazzák. Az SaS várhatóan megpróbálja vétózni a csomagot – erre a koalíciós szerződés elméletben lehetőséget ad neki –, de a Sme rodina képviselője szerint ezt a vétót várhatóan figyelmen kívül hagyja a másik három párt. „Annyiszor megsértettük már a koalíciós szerződést, hogy nincs is értelme arról beszélni, hogy újra megsértjük” – jelentette ki Vladimír Pčolinský, a párt képviselője.

Igor Matovič is arról beszélt, hogy „ha vétózik a SaS, tudomásul vesszük, de nem vesszük figyelembe.”

Boris Kollár pártelnök vasárnap egyenesen felszólította Peter Pellegrinit, az SaS elnökét, hogy szavazzák meg a csomagot, mivel azzal szét tudják verni a koalíciót. „Én önt felszólítom erre, segítenek az embereknek, segítenek önmaguknak, bukik a kormány” – mondta Kollár Pellegrininek a Szlovák Televízió 5 perc múlva 12 című műsorában.

Ha azonban hiszünk Krajniaknak, az SaS nem fog vétózni.

Az SaS inkább a tanárbéreket emelné

Az SaS-nek a csomag finanszírozás mellett a legnagyobb problémát az úgynevezett „szolgáltatási bónusz” jelenti, ami 60 eurót jelentene minden gyereknek havonta, amíg iskolába – akár egyetemre – jár. Branislav Gröhling (SaS) az oktatási költségvetés bővítését szeretné elérni, amiből elsősorban a tanárok fizetését emelné.

„A tanárok kezdőfizetése mintegy 915 euró bruttó, vagyis 640 euró nettó, ami mintegy 300 euróval marad el az átlagfizetéstől” – magyarázza az oktatási miniszter.

Szerinte ahol 1,3 milliárdot lehet találni a szociális csomagra, ott néhány százmilliót az oktatásra is adhatnának. A miniszter nem mondott konkrét számot a lehetséges béremelés mértékére, csak annyit jegyzett meg, hogy a tanárok bérének 1 százalékos emeléséhez 18 millió euróra van szükség. 10 százalékhoz tehát 180 millió kell.

Gröhling azt is kijelentette, ha nem a többiek „veszik figyelembe a vétójukat, akkor a párton belül kell megvitatniuk, hogy hogyan tovább. Nem mondta ki, de nem is cáfolta, hogy bukna a koalíció. Az SaS azt is kifogásolja, hogy a költségvetés tavalyi elfogadásakor a most olyan osztogató kedvében lévő pénzügyminiszter rettenetesen „zsugori” volt, a tárcák javaslatait sorra lesöpörte.

Matovič a gyerekekért és a családokért "küzd"

A pénzügyminiszter a szokásához híven „történelmi küzdelemről” beszél a gyermekeknek szánt támogatás kapcsán.

„A következő napokban 1,2 millió gyerek a szüleikkel megvívja a történelmi küzdelmet, amelynek célja a családok méltóságának visszaszerzése” – jelentette ki Matovič.

Habár elsősorban az előző kormányok – a Fico- és a Pellegrini-kormány – családpolitikáját szidja, valójában az SaS-nek üzent. „Szorítsanak, hogy a családok győzzenek és ne a rosszindulat, amely a családoknak szánt »megasegítséget« – 1,3 milliárd euró évente pluszban – minden áron meg akarja akadályozni” – írta az OĽaNO elnöke a Facebookon.

A Hlas feltételeket szab

Feltételekhez köti a szociális csomag támogatását Peter Pellegrini, a Hlas elnöke, ami azonban még nagyobb csomagot eredményezne. „A családtámogatáson kívül nagyon gyengének tartjuk a csomagot, amely figyelmen kívül hagy egy óriási csoportot” – jelentette ki kedden a Hlas elnöke. Ők a legszegényebb munkavállalóknak is adnának 100 eurót.

„A javaslatunk1,6 millió munkavállalónak segítene, nekik is meg kellene kapniuk legalább azt a nevetséges 100 eurót, ha már ez a kormány többre nem képes” – állítja Pellegrini.

Ez azt jelenti, hogy ha ők is megkapnák a 100 eurót, az további 160 millióval növelné a csomagot. Ez a Matovič-féle egyszeri gyerektámogatással együtt – két kereső felnőtt, két gyerek – már 400 euró egyszeri támogatást jelentene a családoknak. Pellegrini szerint a javaslatukkal egyetértett Milan Krajniak szociális ügyi miniszter is, de elküldte őket, hogy kérjenek rá pénzt a pénzügyminisztertől.

A második javaslatuk a nyugdíjasokra vonatkozik: szerintük az jó, hogy a 13. nyugdíjat megkapják még nyáron, de karácsony előtt 14. nyugdíjat is fizetnének. „Ha ezt a két javaslatunkat nem támogatják, akkor a Hlas nem szavazza meg az egyszeri támogatási csomagot” – jelentette ki Pellegrini.