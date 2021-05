Változnak a belvárosi parkolás és behajtás szabályai Komáromban

Komárom képviselői megoldást kerestek, hogy az autók közlekedése a sétálóutcákon ne legyen kaotikus, ne parkolónak használják az Európa udvart, illetve ne kényük-kedvük szerint hajtsanak be a lakosok és a vállalkozók. Július elsejétől lép érvénybe az új szabályozás, amire mindenki rábólintott.

Fotó: a szerző

Az új rendelet alapján szeretnének elegendő teret biztosítani a lakosoknak, a gyalogosoknak és a vállalkozóknak egyaránt. Keszegh Béla, a város polgármestere személyesen, levélben vagy e-mailben konzultált az érintettekkel a visszajelzések alapján.

Végül az önkormányzat összegyűjtötte a lakosok, a Comorra Servis és a városi rendőrség álláspontjait, véleményeit a dologról és ez alapján állították össze az új szabályrendszert. A végső cél a hatékonyság volt.

A képviselők május 20-i ülésén egyhangúlag megszavazták a változásokat, amelyek július 1-től lesznek érvényesek. Az egyik nagy változás, hogy a belvárosra érvényes parkolókártyát most már igényelhetik vállalkozók, jogi személyek, illetve panziótulajdonosok is. Eddig csak azoknak volt, akiknek van állandó lakhelyük a bevárosban. Ezen kívül azok is igényelhetik, akiknek csak átmeneti lakhelyük vagy bérleti szerződésük van.

Mindemellett az egész városra vonatkozó parkolókártya ára is a felére csökkent. Az egy évre érvényes 300 helyett 150 euró, a fél éves 150 helyett 75 euró lett. Aki szeretne gépkocsival behajtani, megteheti akkor is, ha átmeneti lakhelye van a belvárosban, esetleg bérleti szerződése vagy vállalkozása.

Bővült az árufeltöltés miatti célforgalom idősávja – ez eddig 6:00 és 9:00 között volt lehetséges, most már 10-ig. Olyan járművek behajtását is engedélyezték, amelyek szervizelés vagy építkezés miatt vannak a belvárosban.

Mindezek ellenére a parkolás a központban, közterületen továbbra is tilos, csak a szükséges időre parkolhatnak itt gépkocsik. A képviselők remélik, hogy ebben a formában működhet a rendszer és a lakosok, illetve a vállalkozók is megkapják azt a teret, amire szükségük van. A gyalogosok továbbra is fontosak, ezért várhatóan a városi rendőrség is gyakrabban járőrözik majd az érintett területeken.



(ha)