Vámbéry 13 góllal nyert a Bartók ellen

Az első négy mérkőzés nagyon kiegyenlitett volt, nehezen szerezte meg az első győzelmét a Vámbéry és a Szabó is – akár fordított eredmények is születhettek volna.

Egymással sem bírt a két favorit, bár többször is vezetett a Vámbéry, de a Szabó mindig egyenlíteni tudott. Ezért aztán csak az utolsó 2 mérkőzés hozta meg a döntést.

Vámbéry AI Dunaszerdahely – Jilemnický Dunaszerdahely 15: 14

Szabó Gy. Dunaszerdahely - Bartók Nagymegyer 13: 11

Jilemnický Dunaszerdahely - Bartók Nagymegyer 12: 9

Vámbéry AI Dunaszerdahely - Szabó Gy. Dunaszerdahely 14 : 14

Szabó Gy. Dunaszerdahely – Jilemnický Dunaszerdahely 22 : 13

Bartók Nagymegyer – Vámbéry AI Dunaszerdahely 5 : 18

A Szabó 9 gólos győzelmet aratott a Jilemnicky felett, amit szinte lehetetlennek tűnt felülmúlni, de a Vámbérynek mégis sikerült – 13 góllal nyert a Bartók ellen, igy már sorozatban a harmadik évben is megelőzve a Szabó Gy. AI a kerületi döntőbe jutott! Reméljuk az elózó 2 évhez hasonlóan ezt most is az országos dontót jelentheti.

Vámbéry Dunaszerdahely 3 2 1 0 47 : 33 5 pont Szabó Gy. Dunaszerdahely 3 2 1 0 49 : 38 5 pont Jilemnický Dunaszerdahely 3 1 0 2 39 : 46 2 pont Bartók Nagymegyer 3 0 0 3 25 : 43 0 pont

VAI csapata:

Lednecká Bianka,Sztranyovszky Karin Lea - Hrapka Sára, Sidó Linda, Szabó Réka, Hornyák Panna, Kucsera Rebeka, Kovács Enikő, Jandura Viktória, Sztranyovszky Lara, Plutzer Veronika, Szunyog Luca, Heller Laura – vezető: Kálmán Miklós

Fiú AI kézilabda döntő

Vámbéry Gimnázium – Móricz Dióspatony 14 : 12

A VÁG jutott a kerületi fordulóba ezzel a győzelmével.

A VÁG csapata:

Kovács Ferenc, Lakatos Bálint, Lelkes Gyula, Miklós Ádám, Miklós Balázs, Nagy Márton,Varga Balázs – vezető: Pintér Judit

(mk)