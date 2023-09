Van, ahol egy családi házban szavaznak, de van, ahol egy kocsmát rendeztek be szavazóhelyiségnek

Nem mindenhol a kultúrház, a községháza, esetleg az iskola épülete a legmegfelelőbb hely arra, hogy a szavazók az urnába helyezzék a borítékjukat.

A családi ház, ahol a szavazást tartják (TASR)

Miután Ondavka (Bártfai járás) községben az adósságok ki nem fizetése miatt elárverezték a községi hivatalt, egy családi házban rendezték meg a szavazást.

A családi ház régebben istáló volt, azután kocsmaként remdezték be, most pedig egy család rendezkedett be az épületben.

A településen 11 szavazásra jogosult személy van bejegyezve. Közülük hárman nem a Ondavkán adják le a szavazataikat.

Hasonló a helyzet Eperjes városának egyik szavazókörzetében. Ott egy kocsmában helyezték ki a szavazóurnákat. A bizottság tagja az egyik kocsmárosnő.

A TASR hírügynökség szerint nem először rendezik meg ott a választásokat.

(TASR)