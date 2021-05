Van, aki a puszta győzelemre hajt, mások Matovičra, de legtöbben a pénzre! Ugye, elvtársak…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Jól alakulnak a covidparaméterek országszerte. Így május 15-től már nincsen vészhelyzet Szlovákiában. Hurrá, ujjong en bloc a kormány, győzelmi mámorban a miniszterek. Arról hogy ki, kit vagy mit győzött le, megoszlanak a vélemények. Van aki a vírusra gondol, vannak, akik Matovičra, Hegerre, megszeppent alattvalóikra, mások a vírustagadó trollokra... Nem tökmindegy?!

Focimeccsre úgysem mehetsz! Vagyis alig mehetsz. A szóban forgó korlátozásnak nyilván sokkal több köze van az érzelmekhez, mint az értelemhez, vagyis a tudományhoz. A döntéshelyzetben levők talán jobban szeretik pld. a galamblövészetet vagy a a tollaslabdát, mint a focit. Majd csak emberükre akadnak ők is...

Meg is szűnt a vészhelyzet, meg nem is

Egyelőre azért lesz nehéz elintézni őket, mert bár a vészhelyzetnek véget vetettek, azon melegében elfogadtak a parlamentben egy másik jogszabályt. Ennek alapján most már nemcsak veszélyhelyzet vagy szükségállapot, hanem rendkívüli helyzet idején is bevezethető több, a gazdasági beavatkozással összefüggő intézkedés. Vagyis a gyorsított eljárásban elfogadott és az államfő, Zuzana Čaputová által nyomban aláírt, tehát hatályos jogszabály alapján a gazdasági mozgósítás, azaz beavatkozások abban az esetben is lehetségesek, ha a veszélyhelyzet véget ér. Ha tehát az aktuális kormány úgy ítéli meg, az elengedhetetlenül szükséges időre és mértékben vészhelyzet nélkül is korlátozhatja az alapvető szabadságjogokat, és szabhat ki közvetlenül kötelezettségeket.

Kilóg a lóláb

Szóval, ahogy az lenni szokott, aki dobálózni akar, egészen biztosan talál majd féltéglát. Így megy ez a közemberek és a politikusok körében egyaránt. Győzhetett tehát pénteken a kormány, de akár már szombaton belefuthat egy jókora vereségbe. A legközelebbi konfliktus tárgya tutira a büntetőeljárási törvény elrontásának szándéka lesz. A legilletékesebb, Mária Kolíková igazságügyi miniszter nem véletlenül kritizálta meg szokatlan indulattal a koalíciós partnerét, a Sme rodina pártot. Ennek műhelyében lett kitalálva ugyanis a kollúziós fogvatartás időtartamának lerövidítése. Az ötletből lólábként lóg ki a sunyi szándék: a Boris Kolléárék által titkosszolgálati főnöknek jelölt, majd korrupció gyanúja miatt előzetes letartóztatásba került Vladimír Pčolinský miatt korlátoznák az előzetes időtartamát. Kolíková szerint a Sme rodina beavatkozása teljesen elronthatná a nyomozati munkát. Világosan látszik az is, hogy a törvénymódosítás kiötlői szóba sem álltak a bűnüldöző szervekkel, holott azok munkáját forgatnák föl. Arról nem is beszélve, hogy az őrizetben lévő személyek bírósági határozatok alapján kerültek fogságba, és enyhén szólva is fura lenne, ha a törvényhozás bírósági döntéseket akarna utólag kétségbe vonni.

Az úgynevezett kollúziós fogvatartás egyébként a vizsgálati fogság legszigorúbb fajtája, és az a célja, hogy a vádlottak ne tudjanak összejátszani, vagy ne befolyásolhassák a tanúkat.

Rövidített vizsgálati fogság vagy Arab Emírségek hosszú időre…?

Nem tudni, értesült-e a vizsgálati fogság inkriminált felpuhításának szándékáról az eddig Interpol által körözött gyanúsított, Michal Suchoba, de tény, hogy hazajött az Arab Emírségekből és jelenleg Pozsonyban dekkol. Arról a vállalkozóról van szó, aki korábban egy videós vallomásban arról köpött, hogy a Fico-féle Smerhez közeli oligarchával, Jozef Brhellel együtt komoly pénzeket akasztott le állami megrendelésekről. Suchoba annak idején azt is elárulta a nyomozóknak, hogy Brhel félmillió eurót csúsztatott a Smer egykori pénzügyminiszterének, a Szlovák Jegybank jelenlegi vezetőjének, Peter Kažimírnak. Kažimír egyébként még a 2006-os választások előtt, tehát mielőtt a Smer először hatalomra került a HZDS és az SNS pártokkal közösen, egy Data Group nevű cégnél tevékenykedett Brhellel együtt. Kažimír a választások előtt távozott a cég igazgatósági elnökének posztjáról (2005-től töltötte be), és eladta részvényeit, majd a pénzügyminisztérium államtitkára lett, Ján Počiatek pénzügyminiszter mellett. 2007-től 15 hónap alatt mintegy 30 millió eurónyi állami tendert nyert el a cég. Meglátjuk, mi lesz ezután a rendőrséggel eddig együttműködő Suchoba jutalma. Rövidített vizsgálati fogság vagy Arab Emírségek hosszú időre…?

A helyzet fokozódik!

Míg a nagypolitikával összefonódott felső tízezer meg a bűnözők százmilliós nagyságrendekben gondolkodtak és cselekedtek, az alakulófélben levő Szövetség politikusai egymillió euróval szeretnének többet juttatni szlovákiai magyar kultúrára. Miközben arról elmélkednek nyilvánosan, hogy társadalmi vitát kellene indítani a szlovákiai magyar kultúra intézményrendszeréről. Egyikük, a csallóközcsütörtöki polgi, Őry Péter (MKP) szerint megalakulását követően Szövetség pártnak kellene eldönteni „akarunk-e könyvkiadást, akarunk-e kreatív filmipart, milyen legyen az utánpótlásképzés a kultúrában, ami jelenleg egyáltalán nem működik…“

Aszta!!! A helyzet fokozódik!

És az eldöntések után nyilván a sok-sok steksz elosztása is a párt feladata lenne, ugye elvtársak...!

Barak László