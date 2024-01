Van egy régiója Oroszországnak, ahol az emberek nem félnek tüntetni

Tiltakozásokat jelentettek Bajmak városa mellett a köztársaság fővárosából, Ufából is, ahol a SOTA.Vision független orosz hírportál szerint legkevesebb hét embert vettek őrizetbe. A hatóságok az őrizetbe vételeket azzal indokolták, hogy a tüntetés engedély nélkül történt. A mostani volt a héten a harmadik tiltakozás az ügyben, mióta a baskírföldi Bajmak bírósága január 17-én a terroristák és szélsőségesek listáján számontartott Alcsinovot négy év szabadságvesztésre ítélte nacionalista alapú gyűlöletkeltés címén.

In Russia, a new rally in support of activist Fail Alsynov is taking place in the center of Ufa



The protesters sang Bashkir folk songs and danced in circles. The authorities pulled the National Guard and riot police to the main square of the city.



The protesters were brutally… pic.twitter.com/V9M3IFAqAo