Van egy uniós ország, ahol több orosz gázt vesznek fel, mint a háború előtt

Miközben az Európai Unióban rendre arról folyik a vita, hogy hogyan is lehetne csökkenteni az orosz energiahordozók exportját, van egy ország, amely a háború kezdete óta megnégyszerezte a keleti oszágból érkező földgázbehozatalt.

A legnagyobb spanyol energiacég, az Enagas adatai szerint az elmúlt időszakban Oroszország a második legnagyobb gázszállítójukká lépett elő – adja hírül a Morocco World News. Ám ennek okai egy régóta tartó háborús helyzetre vezetnek vissza, amely még csak nem is ezen a földrészen zajlik.

Az Afrikai kontinensen van két ország: Marokkó és Algéria, amelyek között olyan szinten elmérgesedett egy vita az elmúlt évtizedekben, hogy a két ország között tavaly nyár óta még a diplomáciai kapcsolatok is megszűntek. Bár Marokkó gazdaságilag és katonailag is erőssebb, azonban Algériának van egy ütőkártyája: a földgáz

És ezzel az egyetlen, de igen erős ütőkártyával gátlástalanul élnek is – nem csak a riválissal de Európával szemben is. November óta nem szállítanak gázt Marokkóba, és azt követelik európai partnereiktől is, hogy a tőlük vásárolt energiahordozót ne adják tovább nekik.

Ennek a követelésnek nem tettek eleget a spanyolok, akik továbbra is szállították az algér gázt Marokkónak. Ennek hatására az algér vezetés megszüntette a baráti kapcsolatokat a spanyol kormánnyal és csökkentette a gázexportot is.

Ekkor jelentek meg az oroszok, akik az USA után a második legnagyobb földgázexportőrök lettek a déli országban. 2022 júniusában Oroszország 8752 gigawattórányi energiahordozót exportált az országba, szemben 2021 azonos időszakának 2163 gigawattórás mennyiségével.

A spanyol kormány így egyáltalán nincs könnyű helyzetben, hiszen akárhonnan is venné fel a gázt, azzal egy háborús konfliktust támogatna.



