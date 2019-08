Van elég pénze, így a leggazdagabb csehé lehet a Markíza TV

Az év eladásának is aposztrofálják azt, hogy tulajdonosváltás elé néz a legnézettebb szlovák kereskedelmi csatorna, a Markíza anyacége, a CME. Eddig egy amerikai vállalat is érdeklődött, de mostanra már csak a leggazdagabb közép-európai vállalkozó, a cseh Petr Kellner maradt talpon. - írja a hnonline.sk.

Már 2017-ben is arról beszéltek, eladó a világ egyik legnagyobb médiavállalatához, az amerikai WarnerMediához tartozó CME (Central European Media Enterprises), de most újabb lendületet kaptak a tárgyalások. A CME a térségben öt országban van jelen: Szlovéniában, Romániában, Bulgáriában, Csehországban (Nova TV) és Szlovákiában (Markíza TV), és eddig a megvásárlására gyúrt a cseh Kellner cégén, a PPF-en kívül az amerikai Discovery is.

Most a szlovák hnonline.sk azzal rukkolt elő, a Discovery visszalépett a vásárlási szándékától, és egyedüli érdeklődőként Kellner maradt. A cseh üzletemberről azt szokás tudni, hogy 15,5 milliárd dollárra becsült vagyonával előkelő helyen (70-80. hely) szerepel a világ dollármilliárdosait rangsoroló Forbes listán, ahova például a leggazdagabb magyar, Csányi Sándor éppen csak befért a 2000 főt számláló "szupercsapatba".

A médiával foglalkozó MediaGuru portál főszerkesztője szerint azzal, ha Kellnerhez kerülne a CME, megerősítést nyerne az a cseh és a szlovák piacra érvényes trend, hogy a külföldi médiabefektetőket fokozatosan lecserélik a hazai befektetők.

