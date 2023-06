Van esélyük bekerülni a parlamentbe a felméréséken gyengén teljesítő pártoknak? A statisztika magáért beszél

Csupán négy hónap van hátra az előrehozott parlamenti választásokig, és számos párt még most sem tudja, hogy milyen formációban, kivel összefogva mérettesse meg magát. Gyakorlatilag csak négy párt érezheti biztosnak, hogy bekerül a parlamentbe, és ugyan a felméréséken rendre gyengén teljesítő pártok azt hangoztatják, megugorják a küszöböt, a statisztikák nem mellettük szólnak – írja a TV Noviny.

Fotó: TASR

A jelenlegi preferenciák szerint a Smer, a Hlas, a Progresívne Slovensko és a Republika érezheti magát biztonságban. Ugyanakkor a Focus legutóbbi felmérése szerint a parlamenti küszöb környékén tanyázik a Sme rodina, a KDH, az OĽaNO és az SaS, valamivel alatta pedig az SNS, a Szövetség és a Demokrati.

A Szövetségből kivált és Mikuláš Dzurindával összefogott Híd 2023 preferenciája 1 százalék körül mozog, akárcsak a Magyar Fórumé, de nincs jobb helyzetben a Za ľudí sem.

Martin Slosiarik, a Focus ügynökség vezetője szerint, ha az adatok régóta 5 százalék alatti preferenciát mutatnak és nem tapasztalható látható növekedés, akkor a pártok egyértelműen veszélyben érezhetik magukat.

Tehát a gyengébb pártok hiába hangoztatják, hogy megugorhatják a parlament küszöbét, a statisztikák egyáltalán nem mondhatók derűsnek számukra. Az elmúlt három parlamenti választáson például csak egy olyan pártnak sikerült bekerülnie a parlamentbe, amelynek néhány hónappal a választások előtt 5 százalék alatt mozgott a preferenciája.

2012-ben öt párt mozgott a határon, négy pedig nem is került be a parlamentbe. Az OĽaNO, amely csupán négy hónappal a választások előtt jött létre, elejétől fogva növekvő tendenciát mutatott, ami végül 8,5 százaléknál állapodott meg. Az MKP és a HZDS a felmérésekben egyszer sem került 5 százalék fölé, ez pedig a választásokon is igazolódott.

Négy évvel később hét párt tartózkodott a veszélyzónában, és azok, amelyek a felmérések során képtelenek voltak 5 százalék fölé emelkedni, ugyancsak nem kerültek be a parlamentbe. Ebben az esetben az MKP-ról és az SDKÚ-ról van szó.

Az egyetlen párt, amelynek ez sikerült, a ĽSNS volt. Az utolsó felmérések még 2 százalékot jósoltak neki, és semmi sem utalt arra, hogy a párt népszerűsége elkezdhet növekedni. A választáson végül 8 százalékot szerzett.

Noha a Sme rodina preferenciája sem haladta meg az 5 százalékot, de a párt mentségére szóljon, hogy csupán röviddel a választások előtt jött létre, és minden felmérésben növekvő tendenciát mutatott, ami feltételezésre adott okot, hogy bekerülhet a parlamentbe.

A legutóbbi parlamenti választáson sem volt különb a helyzet. Négy hónappal a választás előtt hét párt mozgolódott az 5 százalékos határ körül, és amelyek a felmérésekben egyszer sem lépték át a képzeletbeli küszöböt (Híd, MKP, Vlasť, Dobrá voľba), azok nem is kerültek be a parlamentbe.



(tvnoviny.sk)