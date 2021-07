"Van a nép, és van a vírus" - úgy volt, hogy Párkányban tüntetni fognak az oltásellenesek, de helyette egy kabaréműsort rendeztek inkább (VIDEÓ)

Civil tiltakozást szerveztek szombaton délután a párkányi Mária Valéria hídon a kormány diszkriminatív intézkedései ellen.

Fotók: Cséfalvay Á. András

Az eseményen, ahol a kormány állítólagos diszkriminatív intézkedései ellen tiltakoztak, meg is jelentek vagy százan, és meghallgatták az egyik vezérszónok előadását. Aki eddig oltáspárti volt, az most kapaszkodjon, mert bizony könnyen lehet, hogy az ott elhangzó beszéd hatására vakcinaellenessé változik.

"Semmilyen kormány nem múlja felül a gyerekeinket, az anyánkat, az apánkat, a dédszüleinket, akik megalapították nekünk a jóságot...megtanítottak mindenre, nekünk ne vegye ezt el egy senki kormány, akik eladták az országot" - hívta fel a jelenévők figyelmét a szónok.

A nagy összefüggések nagy ismerője igazi lokálpatriótaként rávilágított arra is, hogy "Itt születtünk, ide köt minket minden...itt is akarunk meghalni, de nem úgy, ahogy a a köztársasági elnök mondja, hogy ő csak akkor azoknak a, vagyis mindenkinek a köztársasági elnöke szeretne lenni, persze igen, az ő fejében így volt mondva, csakhogy ez nem úgy lett kivitelezve, mindenki hogy itt örüljön, hogy itt meghalhat, no de mi által, az embereket eladták, ezt az országot eladták egy kísérleti célra, az emberek ezt ugye nem vették észre, mert el vannak foglalva a napi teendőikkel".

Még szerencse, hogy vannak olyan felkent papjaink és - főleg - papnőink, akik a kezüket rajta tartják a történések ütőerén és felnyitva a szemünket közérthetőenn össze tudják foglalni a lényeget az olyan csacskaságokról, mint a világjárvány kialakulása és annak dinamikája.

(p)