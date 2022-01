Van pénz a családi nyugdíjbónuszra, jövőre már bevezetné Krajniak – de ki, mennyit kapna?

Újra elővette a családi nyugdíjbónusz ötletét Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter, aki szerint a Szociális Biztosító költségvetésében megvan a jövőre szükséges 550 millió euró, sőt még több is. A nyugdíjbónusz bevezetéséről várhatóan csütörtökön tárgyalnak a koalíciós pártok.

Fotó: TASR

Nyugdíjjárulékukból egészíthetnék ki szüleik nyugdíját a kereső gyerekeik, ha előbb a koalíciós pártok, majd a parlament is rábólint a szociális ügyi minisztérium javaslatára. A tervek szerint a gyermek a társadalombiztosítási járulékának 2,5 százalékát közvetlenül egyik szülőjének „utalhatná”.

A nyugdíjbónusz a gyerek fizetésétől függően akár havi 50 euró is lehet.

Milan Krajniak az anyák alacsonyabb nyugdíjával indokolja a nyugdíjbónusz bevezetését. Szerinte ezzel részben kompenzálható lenne, hogy alacsonyabb a járadéka annak a nőnek, aki gyereket nevelt, és annál alacsonyabb, minél több gyereke volt. A miniszter ezt a Szociális Biztosító statisztikáival igazolja, amely szerint míg egy gyermektelen nő, aki 2023-ban megy nyugdíjba, átlagosan 712 eurós nyugdíjra számíthat, egy egy gyermekes anya már csak 665 euróra, a kétgyermekes pedig 632 euróra.

„Ez igazságtalan az anyákkal szemben, amit orvosolni kell” – jelentette ki Krajniak.

Alacsonyabb az anyák nyugdíja, ha több gyereket neveltek (Forrás: szociális ügyi minisztérium)

Hányan kaphatnak?

A miniszter szerint 816 ezer olyan nyugdíjas van, akinek legalább egy felnőtt gyermeke dolgozik, vagyis számíthat a családi nyugdíjbónuszra.

Ők kapják jelenleg a Szociális Biztosító nyugdíjcélú kifizetéseinek több mint felét, tavaly a 7,14 milliárd euróból 4 milliárdot.

A többi a gyermektelen nyugdíjasoknak megy, vagy azoknak, akiknek a gyerekei még nem dolgoznak, illetve az árvaellátásra és az özvegyi nyugdíjakra költi a biztosító. A 3,14 milliárd euróba kell azonban beszámolni azt az 1,14 milliárdot is, amit a Szociális Biztosító a második nyugdíjpillért működtető alapkezelőknek utal. A biztosító éves bevétele mintegy 9,5 milliárd euró, a fennmaradó mintegy 2,4 milliárd eurót a munkanélküli ellátásra, a rokkantnyugdíjakra és a balesetbiztosítási kifizetésekre költi.

A számok azokat a nyugdíjasokat mutatják, akiknek legalább egy gyereke dolgozik (Forrás: szociális ügyi minisztérium)

Mennyi az annyi?

A miniszter szerint a családi nyugdíjbónusz legalacsonyabb összege a tavalyi adatok alapján havi 16 euró lenne, ezt az a nyugdíjas kapná, akinek egy gyermeke dolgozik minimálbérért, vagyis 646 euróért. Ha két ilyen gyereke van a nyugdíjasnak, akkor már 32 eurót kapna. A nyugdíjbónuszt csak az egy szülőnek lehet majd felajánlani, tehát ha mindkét szülő nyugdíjas, és egy gyerekük volt, akkor a gyereknek kell eldöntenie, hogy az édesapja vagy az édesanyja nyugdíját fogja-e támogatni.

Az összeg természetesen a fizetéssel emelkedne, 2000 euró bruttó fizetés mellett 50 euró lenne a havi adóbónusz összege.

A nyugdíjbónusz összege a gyerek fizetésének arányában változna (Forrás. szociális ügyi minisztérium)

Mikor indulhat és miből fedezzük?

Krajniak szerint a koalíció hamarosan, talán már a héten csütörtökön dönthet a nyugdíjbónuszról. A koalíciós tanács ugyanis négy gazdasági témáról tárgyal: megvitatják az 1. nyugdíjpillér reformját – ennek a része az adóbónusz is –, a Matovič-féle „adóforradalom” tervezetét, valamint a költségvetési kiadási plafon és az adófék bevezetését. Krajniak szerint azonban az adóbónusz bevezetése nem kellene, hogy gondot okozzon a koalíciónak, mivel megvan rá a fedezet.

„A nyugdíjbónuszra évente maximálisan 550 millió euró kell, aminek megvan a fedezete a Szociális Biztosítóban” – jelentette ki Krajniak.

A fedezetet szerint az adja, hogy a gazdaság jobban teljesít, kevesebb a munkanélküli a tervezettnél, így kevesebbet kell munkanélküli-segélyre költeni, és több járulék folyik be a kasszába. „Jelenleg 758 millió euró áll a rendelkezésünkre” – jelentette ki Krajniak. Az 550 millió euró a miniszter szerint egyébként is a plafon, vagyis ennyit akkor kellene kifizetnie a biztosítónak, ha mindenki élne ezzel a lehetőséggel, akinek ez jogában áll majd. Vagyis 208 millió eurós tartalék is marad a Szociális Biztosítóban.

A nyugdíjbónusz fedezetéhez nem kell eltörölni a kivetési alap felső határát sem. „Ez az SaS feltétele volt, ezt is sikerült teljesíteni” – magyarázta Krajniak, hogy miért bízik a koalíciós pártok támogatásában. Ha a miniszter javaslatát elfogadják a koalíciós pártok, akkor akár már jövőre, vagyis 2023-ban kaphatják a nyugdíjas szülők a családi nyugdíjbónuszt.

- lpj -