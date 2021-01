Vannak egészségügyi dolgozóink, akik két hónapon belül kétszer is megfertőzödtek

A Denník N az állami kórházaknál és a számos járási kórházat üzemeltető Svet zdravia hálózatnál is érdeklődött olyan esetekről, amikor az egészségügyi alkalmazottaik többször is megfertőződtek koronavírussal. Akadtak olyan esetek több helyen is, amikor a két megfertőződés között nem telt el 90 nap sem, ami jelenleg az az idő, ameddig a szakemberek szerint bennünk maradnak az antitestek.