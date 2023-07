Vannak kórházak, ahol már tesztelik a mesterséges intelligencia orvosláshoz kifejlesztett modelljét

Kimondottan az orvoslásra kihegyezett nyelvi modellen dolgozik a Google, amellyel a mesterséges intelligencia már az egészségügy területén is az emberek segítségére lehet.

Illusztrációs felvétel (Pixabay)

A mesterséges intelligencián alapuló chatbotok az elmúlt hónapok során rendkívüli népszerűségre tettek szert, és mint kiderült, számos területen hasznosíthatóak – függően attól, hogy mire vannak betanítva.

A Google már maga is kiadott egy ilyen chatbotot Bard néven. A cég azonban nem csak a keresés terén szeretné hasznosítani a Bard alapjául szolgáló PaLM 2 nyelvi modellt (LLM), hanem az orvoslásban is: némi módosítással, Med-PaLM 2 néven egy orvosi chatbotot tesztelnek több kórházzal közösen – írja a The Wall Street Journal.

A Med-PaLM 2 abban tér el a Bard modelljétől, hogy orvosi engedélyhez szükséges vizsgák kérdéseivel és válaszaival, valamint más, megbízható orvosi témákkal van kiképezve – ezáltal pedig képes orvosi témákban válaszolni kérdésekre, vagy éppen összegezni dokumentumokat, rendszerezni kutatási adatokat.

Pozitívumai is vannak a dolognak, de a pontossággal még ennek is problémái vannak.

A Google abban bízik, hogy a megoldása hasznos lehet majd az olyan országokban, ahol nehezebb orvosi kezeléshez hozzáférni – azt azonban még ők is elismerik, hogy a technológia nem kiforrott, és kezdeti stádiumban van.

(hvg.hu)