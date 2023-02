Váratlanul csökkenni kezdett az egyik alapélelmiszer ára

A vaj ára csökkenni kezd. Legalábbis erre utalnak azok a jelentős akciók, amelyeket egyszerre négy üzlet is bejelentett. Az egyik áruházlánc megerősítette, hogy ő maga is megfigyelte a leárazás tendenciáját. És még külföldről is érkeztek ezzel kapcsolatos hírek.