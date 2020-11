Váratlanul érte a színházi és a mozis szakmát a kormány döntése, az előadásokra pár napot még várni kell

A kormány döntése értelmében november 16-tól bizonyos feltételek mellett elméletileg ismét kinyithatták kapuit a színházak és a mozik, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy korántsem ilyen egyszerű a helyzet.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A színházakra és a mozikra egyaránt vonatkozik, hogy mától 50 százalékos kapacitással működhetnek, ami a korábbi járványügy intézkedésekhez képest jelentős enyhítésnek számít. Az üzemeltetők kétfajta ülésrend közül választhatnak: minden második sort üresen hagynak, vagy sakktáblaszerűen ülhetnek a nézők. Emellett további feltétel, hogy tilos ételt és italt fogyasztani, mérni kell az érkezők testhőmérsékletét, és rendszeresen fertőtleníteni kell azokat a felületeket, amelyeket megérintenek a látogatók.

Nem várt enyhítés, kevés reakcióidő

A kormány döntése a jelek szerint a színházak és a mozik üzemeltetőit is meglepte, a legtöbb intézmény ugyanis nem tudott néhány nap alatt reagálni a hirtelen jött enyhítésre.

A Komáromi Jókai Színház vezetősége is próbál igazodni a helyzethez, és bár kellemes meglepetésként érte őket az újranyitás lehetősége, be kellett látniuk, hogy több időre van szükségük. „Nagyon örülök, hogy végre találkozhatunk a közönséggel. Vár ránk még egy igazgatói megbeszélés, majd egy művészeti tanács, hétvégén pedig egy társulati gyűlés, ahol megbeszéljük, hogy hogyan tovább. A Soproni Petőfi Színházzal közös Peer Gynt című darab lett volna a következő vendégelőadásunk, de az egyik színész, illetve a rendező úr is fertőzött volt, ezért még kérdéses. Szerdáig várhatóan sok minden kiderül, addig pedig próbálunk oldani minden szükséges dolgot” – nyilatkozta megkeresésünkre a színház igazgatója.



Gál Tamás (Fotó: archív)

Gál Tamás nem titkolta, hogy meglepte őket a kormány döntése az újranyitásról, és mivel belátható időn belül nem is számoltak vele, az online tevékenységre kezdtek fókuszálni. „Nem könnyű a helyzetünk, de senkinek sem az. Válságos időszakot élünk, mindenki küszködik vállalkozóktól kezdve az egészségügyig, de próbálunk igazodni a kialakult helyzethez” – mondta, majd hozzátette, arra sem számítottak, hogy a nézőtér 50 százalékát máris elfoglalhatják a nézők.

„Azzal számoltam, hogy először csak mondjuk 50 ember előtt kezdhetünk el játszani, majd fokozatosan növelhetjük a nézőszámot, mint az első hullám idején. Számunkra ez egy nagyon jó hír, hogy legalább félház előtt játszhatunk, de az a legfontosabb, hogy mindannyian egészségesek legyünk” – hangsúlyozta.

Az igazgató megerősítette, hogy jelenleg nincs fertőzött a Komáromi Jókai Színház társulatában, a külsősök közül azonban néhánynál már igazolták a megbetegedést, ez pedig nagyban érinti őket is.



Fotó: Cséfalvay Á. András

„Ilyen gyorsan sajnos nem tud újraindulni egy színház. Jó, hogyha ezen a héten értékelni tudjuk a kialakult helyzetet. Egy teljesen más módszerre, az online tevékenységre álltunk át, leállítottuk a próbafolyamatokat. Attól függően, hogy mekkora produkcióról van szó, előadásonként 30-60 embert érint az újraindulás, és mindenkivel covid-tesztet is kell csináltatni” – felelte arra a kérdésre, hogy várhatóan mikor tarthatnak leghamarabb előadást.

Gál Tamás szerint az emberek bizonyára már ki vannak éhezve az előadásokra, alig várják, hogy kiszakadjanak otthonról, a munkahelyükről, ezért bíznak abban, hogy nagy lesz az érdeklődés.

A mozik és a filmforgalmazók sem voltak felkészülve az újraindulásra

Hasonló helyzet alakult ki a mozik körül is, amelyekre ugyanazok a feltételek érvényesek, mint a színházakra, hiszen ők sem számítottak az újraindulásra. „A kormány döntése bennünket is meglepett, és felkészületlenül ért minket, akárcsak az egész mozis szakmát. A befogadóképesség 50 százaléka nagyon csalóka, hiszen akár a sakktáblaszerű ülésrendet választjuk, akár üresen hagyjuk minden második sort, a kapacitás messzemenően nem éri el az ötven százalékot, sőt, idegenek nem is ülhetnek egymás mellett, ott legalább egy helyet ki kell hagyni. Csak családtagok vagy az egy háztartásban élő személyek foglalhatnak helyet egymás mellett” – nyilatkozta a Paraméternek Ficza Tamás, a komáromi Tatra mozi ügyvezetője.

Az intézkedések betartása már nem jelent újdonságot a mozi üzemeltetői számára, hiszen tavasszal és legutóbb október 15-ig is hasonló feltételek mellett működhettek.

Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődhet meg a vetítés a komáromi moziban, az ügyvezető egyelőre nem tudott pontos választ adni. „Hiába engedélyezik a mozik megnyitását, ez a dolog ettől sokkal bonyolultabb. Először is, amint már említettem, sem a mozik, sem pedig a filmforgalmazók nem voltak erre a bejelentésre felkészülve. Nem megy minden olyan gyorsan, mint ahogy azt a szakmán kívüliek gondolják. A moziknak meg kell várniuk a filmforgalmazók kínálatát, nem mellesleg a multiplexeknek és a vállalkozói egytermes, úgynevezett kőmoziknak is nagy gondot és bevételkiesést jelent az, hogy az étel- és italfogyasztás ismételten tilos” – mondta, majd hozzátette, nem lepné meg, ha ilyen feltételek mellett csak pár egytermes, önkormányzati üzemeltetésű mozi nyitna meg és a többi csak később, amikor már több mindent engedélyeznek.



Fotó: Cséfalvay Á. András

Ami a várható érdeklődést illeti, egyelőre nincsenek túl jó kilátások, legalábbis ha a tavaszi időszakot vesszük alapul, amikor három hónapnyi zárva tartás után július elején nyithattak meg a mozik. Ficza Tamás szerint a filmkínálattól függően az első hónapban a sokéves átlag nézőszám megközelítőleg tíz százalékára lehet számítani, azaz 90 százalékos visszaesésre. Ez idővel fokozatosan kúszhat majd feljebb, a filmfelhozataltól függően 30-40% százalékra.

„Ahhoz hogy az átlaghoz közelítsünk, a látogatottság terén szükség van két-három hónapra és persze komolyabb filmekre, közönségkedvencekre. A kilátások nem túl jók, de reméljük, hogy egészségesen átvészeljük ezt az időszakot, amely vélhetően már nem fog sokáig tartani, és a nehezén már túl vagyunk” – hangsúlyozta az ügyvezető.

A dunaszerdahelyi mozit is üzemeltető Cinemaxnál is érdeklődtünk, hogy várhatóan mikor kezdődhet el a vetítés, kérdéseinkre azonban egyelőre nem tudtak konkrét válaszokat adni. „Természetesen örömmel fogadtuk a hírt, miszerint újranyithatnak a mozijaink, de egyúttal olyan váratlanul is ért bennünket, hogy nem reális számunkra ilyen rövid idő alatt elkészíteni mindent a lehető legjobb filmélmény biztosításához. Az elkövetkező napokban valószínűleg többet tudunk majd mondani ezzel kapcsolatban, jelenleg tárgyalunk a filmforgalmazókkal, valamint a mozik és a színházak képviselőivel – nyilatkozta portálunknak Peter Gašparík, a Cinemax PR-menedzsere.

A nem várt enyhítés tehát kellemes meglepetésként érte a színházi és a mozis szakmát, az üzemeltetők azonban egyelőre nem tudtak mit kezdeni a hirtelen jött lehetőséggel. Várhatóan az elkövetkező napokban már konkrét információkkal tudnak majd szolgálni az előadásokkal és a vetítésekkel kapcsolatban.



(fl)