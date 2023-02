Váratlanul felbukkant Kijevben az amerikai elnök! (VIDEÓ)

Az amerikai elnök látogatását előzetesen nem jelentették be, teljes titokban tartották.

Biden kedden Varsóba megy majd, arról a látogatásról hivatalosan tájékoztatták a közvéleményt. Ott Andrzej Duda lengyel elnökkel tárgyal majd.

Az elnök érkezésével egy időben Kijevben zúgtak a légvédelmi szirénák, a háború kitörése óta egyetlen alkalommal sem járt az ukránoknál.

Biden’s here — on walkabout in central Kyiv. pic.twitter.com/l9uus74Dke