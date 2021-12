A városi rendőrség hamarosan egy szuperfegyverrel kezdi ellenőrizni a lakótelepeken parkolókat Dunaszerdahelyen

Noha júniusban októberi kezdésről volt szó, azóta csend honolt a lakótelepi parkolást megreformálni hivatott rezidens rendszer körül. Mostanra tudjuk, hogyan működik ez majd élesben, és azt is, hogy hozzávetőlegesen mikor kezdődik az ellenőrzés.

Fotók: Paraméter

Miről is van szó?

Tudni kell, hogy a rezidens parkolás rendszere nem a belvárosi nappali fizetős, hanem a lakótelepi parkolást érinti (az éves vagy más időszakos parkolókártyák sem érvényesek itt), mégpedig a munkaidő utáni és éjszakai időszakban, este 18 és reggel 8 óra között.

A kék színnel kijelölt lakótelepi rezidens parkolókat ebben az időszakban csak az ott lakók használhatják ingyenesen. A javaslat indoklásában szerepelt, hogy egyrészt a lakosoknak szeretnének kedvezni azzal, hogy hazaérve a munkából legyen parkolóhelyük a panelházuk előtt, másrészt a dunaszerdahelyi bejelentett lakhellyel nem rendelkezőket is „motiválnák” arra, hogy jelentkezzenek be állandó vagy átmeneti jelleggel a lakásba, ahol élnek.

Egy-egy lakáshoz 1 vagy 2 ingyenes rezidens parkoló tartozhat attól függően, hogy abban a lakásban egy vagy legalább két felnőtt él, akinek ott van az állandó lakcíme.

Állandó lakhelyen egy harmadik autó évi 200, a negyedik 300, az ötödik vagy azon túli autó pedig 750 euróért parkolhat.

Átmeneti vagy adminisztratív lakcím esetén egyetlen autót regisztrálhatnak arra az adott lakásra. Ilyen esetben egy második rezidens parkoló évi 250, a harmadik 350, a negyedik 550 és az ötödik 750 euróért jár.

A város panelházas lakótelepeiből négy zónát alakítottak ki, az adott zónán belül bejelentett lakcímmel rendelkezők pedig abban az övezetben tulajdonképpen bármelyik rezidens parkolót használhatják egész nap, nemcsak azt, amely a házuk előtt van.

Akik viszont nem azon a környéken laknak, azoknak este hattól reggel nyolcig két lehetőségük van: alternatív parkolóhelyen hagyják az autójukat ingyen, ami mindegyik zónában legfeljebb néhány száz méterre található bármely lakóháztól, vagy pedig a nappal a belvárosban érvényes óránkénti parkolódíjat fizetnek az éjszakai időszakban. Ez kiváltható a kihelyezett parkolóautomatákból, sms-ben vagy a ClickPark applikáción keresztül is.

A dunaszerdahelyiek, akik regisztráltak a rendszerbe, egy órát a lakhelyükön kívüli rezidens zónákban is parkolhatnak ingyen esténként, amikor az fizetős lenne.

A hétvégéken vagy ünnepnapokon ingyenes marad az éjszakai parkolás a lakótelepeken is bárki számára, hogy ezzel ne gátolják a családlátogatásokat, családi ünnepségeket. Tehát pénteken este és szombaton este nem kellene fizetnie a látogatóknak sem, a hétfőre virradó vasárnap este viszont már igen. Hétköznapra eső ünnepnapokon az előző este ingyenes, az azt követő munkanapra virradó, tehát az ünnepnap éjszakája viszont már nem.

A rezidens parkolási rendszer tehát nem érinti a családi házas övezetben vagy az olyan lakótelepeken élőket, ahol nem városi tulajdonban vannak a parkolók (pl. Kertész utcai lakóházak), vagy legalábbis a saját rezidens parkolójuk regisztrálása céljából nem kell a városi rendszerbe bejelentkezniük.

A rendszer eredetileg 2021. január 1-jétől lépett volna érvénybe, három hónapos türelmi idővel, ebből lett június 1., míg a városi rendőrök eredetileg júliustól kezdték volna ellenőrizni. Végül az egészet tolták egészen októberig, ám akkor sem indult.

„Ahogy minden egyes közbeszerzés, úgy ez is hosszadalmas volt, ugyanis le kellett folytatni az autóra, amellyel az ellenőrzést végzik majd és a szkennelési rendszerre is” – árulta el érdeklődésünkre Hájos Zoltán polgármester. Hozzátette, a belvárosi nappali parkolást a rendőrség egy okostelefonos applikáció segítségével végzi, a hatalmas lakótelepeken viszont ez nem hatékony.

„Van azonban olyan technológia, amely lehetővé teszi a rendszámok felismerését sötétben és rossz időjárás esetén is. Ez a rendszer össze lesz kötve a Municipal regiszterével, és rögtön kiderül, hogy az adott autó be van-e jelentve rezidens parkolásra, adott esetben befizették-e utána az illetéket és így tovább” – jegyezte meg a polgármester.

Jany József, a parkolórendszert is üzemeltető városi Municipal vállalat igazgatója érdeklődésünkre közölte, hogy a rendszerre kiírt közbeszerzést a komáromi székhelyű Saba ClickPark s.r.o. nyerte – ez az ugyanilyen nevű prágai vállalat szlovákiai egysége. A rendszer áfa nélkül 66 820 euróba kerül, a Municipal emellett vásárolt egy autót, amellyel a városi rendőrség az ellenőrzést végzi majd, ez pedig a szükséges felszereléssel együtt áfa nélkül 21 500 euróba fájt.

Már az elmúlt félévben is tapasztalhattuk, hogy parkolóautomaták jelentek meg a lakótelepeken, ezek viszont többségében nem újonnan beszerzett berendezések. Jany József közölte, hogy hatot a meglévők közül helyeztek át, két további vásárlására volt szükség. Ezek a meglévők átprogramozásával együtt 10 200 euróba kerültek, a parkolási rendszer kiépítése pedig további 21 ezer eurót igényelt. Az igazgató közölte, olyan is előfordult, hogy a lakótelepekre kihelyezett automatákból valaki már váltott jegyet, pontos tételt nem tudott közölni, csak annyit, hogy ebből számottevő összeg nem folyt be. Az ellenőrzési rendszer tehát még nem élesedett, de akadtak, akik már elébe mentek a szabályok betartásának.

„Autónk már van, a rendszert úgy ígérték, hogy heteken belül meglesz” – árulta el megkeresésünkre Csiba Tibor, a városi rendőrség parancsnoka a múlt héten. Hozzátette, egyik eddigi autójuk sem volt alkalmas arra, hogy a rezidens parkolást ellenőrizzék vele, mivel azok meglévő felszereltsége, beleértve fényjelző berendezést akadályozná a kamerákat.

Kamerából márpedig nyolc is lesz az autón, szenzorokkal felszerelve. Ezek fogják a bármilyen szögben parkoló gépjárművek rendszámait összevetni a regisztráltakéval.

A polgármester ennek kapcsán elmondta, hogy a rendszer nagyon precíz, az érte kifizetett pénz pedig egy-másfél éven belül megtérülhet. „A rendszer betartatása mindenképp fontos, ellenőrzés nélkül nem várható minőségi javulás, noha már most is némileg jobb a helyzet” – fogalmazott.

„Mostanáig 4968 autót regisztráltunk a rendszerünkbe, melyből 5 autó regisztrálásáért számoltunk fel illetéket” – fűzte hozzá Jany József. Akadnak ugyanakkor a városnak olyan pontjai, ahol kevesebb a kialakított rezidens parkolóhely, mint amennyi autót regisztráltak oda. „Mindezidáig 4915

parkolóhely került kijelölésre. Jelen pillanatban a Kelet, illetve az Észak 2-es lakótelepen több a regisztráció, mint amennyi a kijelölt rezidens parkolóhely” – emlékeztetett.

Adott esetben tehát előfordulhat, hogy némelyik beregisztrált autónak semmiképpen nem jut rezidens parkolóhely, mivel az ingyenes alternatív parkolóhelyeket bárki bármikor elfoglalhatja.

A városi rendőrök Hájos Zoltán elmondása szerint ezeken a helyeken a lakóbizalmikkal konzultálva mérik fel, hogy hová szükséges újabb parkolókat építeni.

Nemcsak emiatt, hanem általában is azt az instrukciót kapták, hogy első körben ne büntessék a regisztráció és/vagy parkolójegy nélkül parkolókat.

„Azokon a helyeken, ahol kimondottan hely szűke van, tolerancia lép életbe, de ahol megfelelő számú hely áll rendelkezésre, ott meg kell szokni ezt a rendszert. Első körben senki nem fog büntetést kapni, csak figyelmeztetést. Akik nincsenek beregisztrálva, kaphatnak egy löketet, hogy ezt mégis megtegyék. Akik pedig nem akarják, ők az alternatív parkolókban kereshetnek helyet” – jelentette ki.

Csiba Tibor ugyanakkor elmondta, hogy a helyzet az ellenőrzéssel és a figyelmeztetésekkel nem ennyire egyszerű. „Rengeteg munka van körülötte. Nemcsak arról van szó, hogy kimennek a rendőrök és beszkennelik az autókat. Dokumentálni kell, ha valami nincs rendben, és akikkel ez a helyzet, azok idézést kapnak. Aki bejön 8 napon belül, annál megoldható az egyszerű figyelmeztetés, aki viszont nem, annak a kezelése már bonyolultabb, mert a rendszerben utána kell járni, kihez tartozik az autó, és így tovább” – fejtette ki.

Elmondta, hogy egyébként viszonylag rendkívül gyorsan ellenőrizhetők a lakótelepi parkolók, a szkennelés ugyanis haladás közben is működik. „Elméletileg egy-másfél óra alatt le tudjuk ellenőrizni a lakótelepeket, tehát egy éjszaka akár 3-4-szer is, de abból kell kiindulni, hogy meg kell állni és dokumentálni a szabálysértőket. Az autó pillanatnyilag 1 fényképet csinál, nekünk kell 4-5. A figyelmeztetésről szóló papírt kinyomtatja a rendszer, azt pedig ott hagyjuk a szélvédőn” – magyarázta, kiemelve, hogy emiatt adott esetben egy lakótelep átellenőrzése is eltarthat 3-4 órán át, különösen az elején, amikor az emberek még csak szokták az egészet.

A lakótelepeknek számos olyan pontja van, ami ugyan betonfelület, de nincs kijelölve parkolásra. Csiba Tibor elárulta, hogy a városi rendelet szerint csak a kijelölt parkolóhelyek vehetők igénybe, ugyanakkor rendőreik általában tolerálják, ha valaki olyankor vesz igénybe más helyet, amikor nincs módja kijelölt parkolóhelyre beállni, tehát például este.

„Ez a rendszer a megoldás, hogy hétköznap, mikor az ember hazajön, legyen parkolóhelye. A hétvégi látogatásokat nem fékezi, mert akkor ingyenes, és a hétköznapokra eső ünnepnapon is. Maximális odafigyeléssel lett megalkotva. Bízom benne, hogy gyérülni fognak az autók és az emberek fokozatosan megszokják az új rendszert” – fűzte hozzá Hájos Zoltán.

(SzT)