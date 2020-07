A városközpont újabb részét parkosították Párkányban

Párkány önkormányzata befejezte a Nánai út, a Komenský utca és a Fő utca találkozásánál levő körforgalom környékének parkosítását.

Fotó: Cséfalvay Á. András

Mintegy 850 négyzetméternyi területet füvesítettek be, virágokat, bokrokat és fákat ültettek ki és új padokat is kihelyeztek. Eugen Szabó polgármester elmondta, a parkosításban részt vett a közeli Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, valamint az Új Évszázad nyugdíjasklub is.

A város a Zöldet a központba, életet a városba projekt keretében pályázott támogatásért a Slovnaft Ekopolis alapítványánál. A parkosítás összköltsége 7500 euró volt, 3000 eurós támogatás érkezett az alapítványtól.



TASR