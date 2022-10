„A városnak kötelessége támogatni a sportolókat” – Sportgálát tartottak Komáromban

Idén rendhagyó módon két évet összevonva, a 2020-as és 2021-es év legjobb sportolóit díjazták, az előző évben ugyanis a koronavírus-járvány miatt elmaradt a szokásos ünnepség.

A sportklubok jelöléseit az önkormányzat mellett működő sportbizottság értékelte ki, így lettek kiválasztva a legjobb sportolók. A teljesítményeket a bizottság elnöke, Kovács Dániel és alelnöke, Mihalička Robert méltatta, a díjakat pedig Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč alpolgármester adta át a bizottság vezetőivel közösen.

Az elmúlt években is rendkívüli eredményeket hoztak a komáromi sportolók, ezzel öregbítve a város hírnevét, illetve motiválva a fiatalokat és időseket is a sportolásra.

„A sport alázatra, kitartásra, fegyelemre, valamint rendszerességre is nevel, nem beszélve arról, mennyire nélkülözhetetlen például az egészségünk megóvása terén is. A sport megtanít minket nyerni, átérezni a siker mámorát, de megtanítja nekünk azt is, hogy a vereség tulajdonképpen csak egy újabb lecke, lehetőség arra, hogy még jobbak legyünk. Kijelenthetjük, hogy sport és mozgás nélkül nem igazán lehet élni, s talán nem is nagyon érdemes”