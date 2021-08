A városok uniója elégedett az új COVID-automatával

A Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) elégedett az új COVID-automata rendeleteivel, amely figyelembe veszi a regionális viszonyokat. Az ÚMS emlékeztet, hogy a korábbi, országos szintű intézkedésekkel elégedetlenek voltak a régiók.

Richard Rybníček, a Szlovákiai Városok Uniójának elnöke (Fotó: TASR)

A társulás szintén pozitívan értékeli, hogy a a járványügyi intézkedéseket az adott régió átoltottsági szintjéhez igazítják.

„Az országos szintű intézkedések miatt csalódottak voltak a régiók, hiszen előfordult, hogy a kritikus árvai (Orava) járványhelyzet miatt bezárták a vendéglőket mondjuk Nagykürtösön is”

- jelentette ki Richard Rybníček, az ÚMS elnöke. Pozitívum az is, hogy az átoltottság szintjéhez kötik az óvintézkedések bevezetését, az unió reméli, hogy a lakosság közös érdekét szem előtt tartva ezáltal tovább emelkedik a beoltottak száma, és egyre több embert fog motiválni, hogy ezzel megelőzhető a helyi járványügyi korlátozások bevezetése.

„Dönteniük kell a vendéglősöknek is, és bár ez nem lesz könnyű, de bizonyos fokig mégiscsak a saját kezükben a döntés, ami az általános, országos lezárások idején nem volt lehetséges”

- jegyezte meg Rybníček.

Az új COVID-automata értelmében öt riasztási fokozat lesz: zöld (megfigyelés), narancssárga (készültségi), piros (elsőfokú fenyegetettség), bordó (másodfokú fenyegetettség), fekete (harmadfokú fenyegetettség). Egy-egy járás besorolásakor figyelembe fogják venni azt is, hogy az 50 évnél idősebb lakosok mekkora hányadát oltották már be az adott régióban. Minél több embert oltottak be ebből a korosztályból, annál nagyobb lesz az esély, hogy az adott régió jobb besorolást kap, és a fertőzöttek számától függetlenül ott enyhébb óvintézkedések lépnek életbe.

A szolgáltató egységek fenntartói maguk dönthetik majd el, hogy csak a beoltottakat, a negatív tesztet felmutatókat, illetve a COVID-19 betegségen átesetteket szolgálják-e ki, vagy másokat is. Ezt előre be kell jelenteniük, az egyes kategóriákra más-más intézkedések vonatkoznak majd.