Varsóban találkozott a lengyel kormányfő és a cseh elnök

A visegrádi országcsoporton (V4) belüli együttműködés megújulására fejezte ki reményét Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő pénteken Varsóban, Petr Pavel cseh elnökkel tartott találkozójának elején nyilatkozva.

Mateusz Morawiecki (TASR)

Petr Pavel kétnapos lengyelországi látogatásának zárónapján folytatott megbeszélést a miniszterelnökkel. Ezt megelőzően nyilatkozva Morawiecki méltatta a lengyel-cseh kapcsolatokat, és kiemelte közös fellépésüket az Európai Unión és a NATO-n belül is. "Együtt erősebbek vagyunk, olyan egyenletről van szó, amelyben egy plusz egy, hárommal egyenlő" - jelentette ki.

"Reménykedem a V4 megújításában is" - húzta alá. A Lengyelország és Csehország mellett Szlovákia és Magyarország alkotta csoporton belül "nehéz témákról is lehet beszélni", hiszen "cseh és más barátokkal együtt találkozunk ott, és a jövőre nézve is erősebbé válunk" - fogalmazott Morawiecki.

Pavel úgy vélte: a regionális együttműködés történetében "fordulóponthoz értünk", nagy esély van a kelet-európai térség jelentőségének növelésére, nemcsak az ukrajnai háború kapcsán, hanem Ukrajna háború utáni újjáépítését, a regionális infrastrukturális fejlesztéseket illetően is.

