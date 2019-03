A vártnál hamarabb lesz látható a mozikban a Demóna folytatása (VIDEÓ)

Az Angelina Jolie főszereplésével készült filmet eredetileg 2020 májusában mutatták volna be, akkor azonban a Halálos iramban 9 című filmmel egy időben került volna a mozikba.

A nagysikerű Disney-film folytatásában Jolie mellett ismét szerepet kap Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple és Lesley Manville, új szerepekben pedig Ed Skrein, Michelle Pfeiffer és Chiwetel Ejiofor is látható lesz.

A rendezést Robert Strombergtől a norvég Joachim Ronning vette át. A forgatókönyvet Linda Woolverton, Jez Butterworth, Micah Fitzerman-Blue és Noah Harpster írta.

A folytatás négy évvel az eredeti film sikere után készült, bár a Disney már évekkel korábban bejelentette, hogy nekilátnak a második résznek.

Az Oscar-díjas Jolie utoljára 2015-ben szerepelt a filmvásznon: volt férjével, Brad Pitt-tel játszott A tengernél című melodrámában. Ezt követően a kambodzsai népirtásról szóló, First They Killed My Father című filmet rendezte. 2017-ben a Deadline.com filmes portálnak arról beszélt, hogy válása egy időre távol tartotta a filmszerepektől.

