Vasárnap már nyitva lehetnek az üzletek

Ján Mikas tiszti főorvos pénteken bejelentette, hogy vasárnaptól szabadon nyitva lehetnek a boltok. A kormányfő is mondott pár pozitív dolgot.

Fotó: tasr

Mikas a vasárnapi boltnyitás mellett szólt a taxizás megváltozott szabályairól is. Eszerint mostantól az utasoknak nem kötelező a hátsó ülésen helyet foglalniuk, ezentúl ez csak ajánlás.

Igor Matovič arról számolt be, hogy július 1-től már olyan sporteseményeket is meg lehet szervezni, amit ezernél is több ember látogat meg. Ez abban az esteben érvényes, ha a szervező bebiztosítja az érdeklődők sakktáblaszerű ültetési rendjét.

A kormányfő arról is beszélt, hogy szombat reggeltől már szabadon utazhatunk Lengyelországba is.

A szájmaszkunktól azonban nem szabadulhatunk még meg. Zárt helyen vagy tömegközlekedési eszközön továbbra is kötelező maszkot hordanunk. Az egyik járványügyi szaki, egy bizonyos Henrieta Hudečková azt is megjegyezte, hogy a szájmaszkok akár évekig is velünk maradhatnak, és a reményt csupán a megfelelő oltóanyag kifejlesztése jelentheti.

(denníkn)