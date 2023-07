Vasárnap másodfokú hőségriadó, hétfőn pedig valami egészen más is jöhet a Csallóközben!

Vasárnap délután 14 órától másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hőség miatt.

Forrás: SHMÚ

A figyelmeztetés Dél- és Délnyugat-Szlovákiára érvényes, Senicától Nagykürtösig, beleértve a Dunaszerdahelyi, Komáromi és Galántai járásokat is. A riasztás 18 óráig lesz érvényben, ez idő alatt a hőmérséklet 35-36 fokig is felmehet. Az ilyen magas hőmérséklet potenciális veszélyt jelent az egészségre és a tűzveszély is megnő.

Első fokú figyelmeztetés lép érvénybe lényegében Dél-Szlovákia maradék részén, de Nyugat-Szlovákiában is. Itt 33-34 fok várható, a figyelmeztetés 18, a Rozsnyói járásban viszont egészen 21 óráig tart.

A hőségriadó lényegében hétfőre is vonatkozik, noha a másodfokú figyelmeztetés Komáromtól Rimaszombatig, illetve Tőketerebesen és Nagymihálybn lesz érvényben, a többi járásban elsőfokú lesz.

Emellett viszont elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe hétfőn déltől a viharokat illetően, melyek során felerősödik a szél és adott esetben intenzív felhőszakadás is előfordulhat, rövid időn belül 20-30 mm csapadékkal.

