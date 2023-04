A vasárnapi boltzár beindíthatja az együttműködést az üzletláncok és a benzinkutak között

A szendvicsek, hot-dogok és kávék után friss és fagyasztott árukkal nőhet a benzinkutak kínálata. A vasárnapi boltzár esetleges bevezetése odáig is vezethet, hogy tankolás mellett akár kiflit, banánt vagy hagymát is vásárolhatunk a töltőállomásokon – írja a HN.

A szomszédos Csehországban és Ausztriában már alapvetőnek számít, hogy a benzinkutakon friss pékárut, zöldséget vagy akár virslit is vásárolhatnak az emberek. A Billa boltjai több száz benzinkúton jelen vannak, tavaly óta pedig Szlovákiában is feljegyezték az első ilyen együttműködést. Az üzletlánc az OMV-vel együttműködve három ilyen boltot üzemeltet, de a jövőben további benzinkutakra is ki akarják terjeszteni a projektet.

Kvetoslava Kirchnerová, a Billa szóvivője szerint a benzinkutak már rég nem csak azt a célt szolgálják, hogy az emberek megtankolják ott autójukat, majd távoznak. Ľubomír Drahovský kereskedési szakértő úgy véli, az egész koncepció akkor válhat igazán érdekessé, ha a parlament jóváhagyná a vasárnapi boltzárt. A benzinkutakon lévő boltok ugyanis a nap 24 órájában működnek a hét minden napján.

„Mivel Ausztriában ez sikeres, a tendenciát mi is átvehetjük. Meg vagyok róla győződve, hogy az üzletvállalatok stratégiája részletes számításokon alapszik. Amennyiben ez gazdaságilag és stratégiailag bejön nekik, akkor ez kedvező pozíció lehet a vállalat számára” – állapította meg a szakértő. A parlament várhatóan májusban dönt a vasárnapi boltzárról.

Drahovský szerint a kereskedelemnek ez a formája főként olyan területeken, benzinkutakon lehet kifizetődő, ahol naponta több száz autós fordul meg. Ugyanakkor úgy véli, hogy az olyan nagyobb üzletláncok számára, mint a Lidl, a Tesco vagy a Kaufland, az effajta együttműködés nem lehet érdekes. Ezáltal tér nyílhat a kisebbek előtt, amelyek így megszabadulhatnak a felhalmozott raktárkészlettől.



