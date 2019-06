Vasárnaptól a nyári menetrend szerint közlekednek a vonatok

Június 9-én, vasárnap lép érvénybe a nyári menetrend a vasúti közlekedésben. A menetrendben azokat az új járatokat is feltüntették, melyek a keleti régióban, Kassa és Ukrajna között közlekednek, valamint a Poprád és a lengyel Muszyny között közlekedő gyorsított járatokat is, melyeknek a lengyel oldalon Krakkóig lesz csatlakozásuk. Karolina Ducká, a közlekedésügyi minisztérium szóvivője azt mondta, szeretnék egyszerűbbé tenni a vasúti közlekedést és fellendíteni a turizmust a régiókban.

Hat év után a közlekedési minisztérium újraindítja a vonatközlekedést Bánóc és Nagykapos között. Négy vonatpár fog közlekedni hátköznapokon a körülbelül 30 kilométeres vonalon. Az új járat elsősorban a munkába járók és a diákok ingázásának megkönnyítésére szolgál. A vonatokat több regionális járattal is összehangolják, ezáltal Kassára vagy Homonnára is egyszerűbben és könnyebben lehet eljutni.

A Kassa–Munkács vonalon júniustól minden nap két vonatpár közlekedik, és az utasoknak lehetővé teszik az átszállást a nyugat, illetve kelet felé tartó távolsági járatokra is. A vonatoknak az ukrán oldalon Ogyessza, Kijev, Harkov és Lviv irányába lesz csatlakozásuk, a szlovák oldalon átszállhatnak az utasok az Eperjes, Pozsony és Prága irányába tartó gyorsvonatokra. Az összeköttetés nemcsak a Nyugat-Európában dolgozók, hanem a turisták számára is előnyös. Mivel a vonatok áthaladnak a határon, az utasoknak számolniuk kell a határellenőrzéssel Tiszacsernyőben és Csapnál.

„Örülök, hogy aránylag gyorsan sikerült elindítanunk ezeket a vonatokat, melyek előnyére válnak az egész régiónak. A Munkács és Kassa közötti új járat nemcsak a közlekedés terén hoz javulást, hanem vonzóbbá is teszi ezt a régiót a turizmus szempontjából is, ami újabb munkahelyeket is jelent” - mondta Érsek Árpád (Most-Híd) közlekedésügyi miniszter.

Michal Lukáč, a Szlovákiai Állami Vassutak (ŽSR)) szóvivője közölte, a változások a Pozsony és Prága közötti nemzetközi vasúti közlekedést is érintik, újabb, railjet kategóriájú vonatpárt iktatnak be.

Több vonat fog járni Szentgyörgy és Pozsony Récse városrésze között is. Három új járatot iktatnak be a vonalon, ennek köszönhetően délutánonként húszperces időközökben érkeznek a vonatok erre az állomásra. A közlekedési szaktárca a Bozókszabadi vasúti közlekedéssel is foglalkozott. A Zólyom –Ipolyság vonalon közlekedő vonatok januári újraindítása után a nyári menetrend szerint öt személyvonat is megáll ezen a településen.

„A régiók és az idegenforgalom támogatása céljából a nyári vakáció idején gyorsabb lesz az összeköttetés Poprád és a lengyel Muszyna között Ólubló és Késmárk érintésével” – közölte a szóvivő. Ezzel egyidejűleg összehangolják a járatokat a Krynica és Nowy Sacz felé közlekedő vonatokkal, melyekkel Krakkóba és vissza közlekedhetnek az utasok.

A turistaszezonban változások lesznek a Csorba –Csorbató fogaskerekű vonalán is, Lukáč elmondta, öt vonatpárt indítanak. A tátrai villamosvasút Poprád és Csorbató közti járatait is megerősítik, két, az Ótátrafüred Tátralomnic szakaszon pedig egy új járatot iktatnak be.

A késmárki Európai Népi Mesterségek Fesztiválja napján, július 13-án megerősítik a vasúti közlekedést Késmárk és Ólubló között. A vonalon aznap két rendkívüli járatot iktatnak be.

TASR