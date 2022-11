Vasvillákkal és botokkal akarták meglincselni az új polgármestert, ő félelmében elmenekült otthonról

Szemmel láthatóan nem mindenki örült a választások eredményének Žehra községben (Spišská Nová Ves-i járás), ez pedig fenyegetőzésekbe és tömegverekedésbe torkollott. Az új polgármester elmenekült otthonról, és az életét félti, az ellenjelölt pedig feljelentést tesz a Legfelsőbb Bíróságon – számolt be róla a TV JOJ.

Hétfőn este történt, hogy két család vitatkozni kezdett a választások eredményén, rövid időn belül pedig odáig fajult a helyzet, hogy botok, vasvillák, balták és kövek is előkerültek. Az egész konfliktus a temetőben kezdődött, Jozef Mižigár, az újonnan megválasztott polgármester szerint a választáson alulmaradt jelölt családja ott az elődei sírja felett ígéretet tett, hogy megöli őt. „Ott iszogattak, és fogadkoztak elhunyt hozzátartozóik felett, hogy én nem ülök bele a polgármesteri székbe, hogy abban a pillanatban meghalok, ahogy leteszem az esküt” – mondta a TV JOJ-nak Mižigár.

A feszültség odáig fokozódott, hogy a felbőszült embertömeg az új polgármester otthona felé vette az irányt, ő ezért jobbnak látta, ha az erdőn keresztül elmenekül otthonról.

Az emberek ablakokat és ajtókat törtek be, autókat rongáltak, egészen addig, amíg a rendőrök és a kommandósok a helyszínre nem értek. A történtekről videofelvételek is készültek, ezek a TV JOJ riportjában tekinthetők meg. A hatóság tájékoztatása szerint a kiérkező egységek több figyelmeztető lövést is leadtak a levegőbe. Az eset során végül senki sem sérült meg, a rendőrök a reggeli órákig felügyeltek a rendre. A jelenleg hivatalban lévő polgármester nem akart nyilatkozni a történtekről, állítólag nem látott, nem hallott semmit.

A polgármester-választáson mindössze 33 szavazat döntött Mižigár mellett, a héttagú választói bizottság viszont nem volt hajlandó aláírni a jegyzőkönyvet. Elégedetlenek voltak az eredménnyel, ezért a Legfelsőbb Bírósághoz akarnak fordulni. Az új polgármester ugyanakkor a saját és családja életét félti, illetve elutasítja a vádakat, miszerint szavazatokat vásárolt volna. Mižigár büntetőfeljelentést tett, a rendőrség három eljárást indított a történtek után.



(noviny.sk)