Vb-2022 - Betegséghullám a francia fociválogatottnál

Didier Deschamps, a francia labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azt mondta, bár többen is betegek a csapatából, ez nem befolyásolja őket az argentinok elleni vasárnapi világbajnoki döntő előtt.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

"Megpróbálunk annyira felülemelkedni a helyzeten, amennyire csak lehet. Nyugodtak vagyunk és összpontosítunk"

- fogalmazott szombaton az 54 éves szakember.

"Természetesen jobb lenne, ha nem kellene megküzdenünk ezzel a nehézséggel, de az orvosaink segítségével megpróbáljuk a lehető legjobban menedzselni a helyzetet."

A címvédő francia együttes tagjai közül többen is betegek a hét eleje óta. Legutóbb Raphaël Varane és Ibrahima Konaté dőlt ki a sorból, nem is tudtak együtt edzeni a csapattal. A csütörtöki tréningről Kingsley Coman is hiányzott, ő korábban lázas volt. A három játékos mellett Aurélien Tchouaméni és Theo Hernández szereplése is kérdéses a vasárnapi fináléban. Az elődöntőben Dayot Upamecano és Adrien Rabiot is hiányzott betegség miatt, rájuk vasárnap valószínűleg már számíthat a szövetségi kapitány.

Franciaország 1962 óta az első válogatott lehet, amely megvédi a címét a labdarúgó-világbajnokságon.

Az Argentína-Franciaország döntő vasárnap, közép-európai idő szerint 16 órakor kezdődik Luszailban.

(MTI)