Vb-2022: Váratlan dolgot műveltek világraszóló sikerüket követően a japánok (FOTÓK)

Először arról készültek videók, hogy a nyitómeccs után a japánok elkezdtek szemetet szedni a lelátón, majd a németek elleni győzelem után is feltakarítottak a stadionban – írja a 24.hu.

Even after a famous win at the World Cup, Japan fans stayed behind to clean up pic.twitter.com/BJnGEQWs6s

A labdarúgó-válogatott tagjai is folytatták jó szokásukat, feltakarítottak maguk után az öltözőben, makulátlanul hagyták ott a helyiséget. Sőt, ajándékokat is hagytak origamimadarak formájában.

Now, let’s talk about RESPECT…

This was the way that the Japanese National team left their locker room after the game against Germany! They even left some origami’s as a gift. #respect #example #tobefollowed pic.twitter.com/BxsWatFDoX