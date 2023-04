Vb-selejtező: dunaszerdahelyiekkel a soraikban kaptak ki a szlovák női kézisek Horvátországtól (FOTÓK)

A szlovák női kézilabda-válogatott szombaton vb-selejtezőn 23:25-ös vereséget szenvedett hazai pályán Horvátország legjobbjaitól.

Fotók: Cséfalvay Á. András - további képekért kattints!

A vendégek kezdték jobban a Vágsellyén rendezett mérkőzés első félidejét, a vezetést is ők szerezték meg, valamint többször is három góllal sikerült meglógniuk. A játékrész 8:11-es eredménnyel ért véget. A fordulás után a szlovák válogatott 9:12-ről, valamint 12:15-ről is egyenlíteni tudott, majd 15:17-ről felállva a mérkőzésen először a vezetést is megszerezte. Csakhogy a horvátok nem engedték ellépni a hazaiakat, akik nagy esélyt szalasztottak el, ugyanis már 22:20-ra vezetettek, ekkor viszont a vendégek sorozatban négy gólt szereztek. A szlovákok erejéből újabb egyenlítésre már nem futotta, a végeredmény így: Szlovákia-Horvátország 23:25.

A jövő hét szerdai visszavágót így a horvátok várják jobb pozícióból.

A HC DAC négy játékosa is tagja volt a szlovák válogatottnak: a kaput Oguntoye Viktória őrizte, a mezőnyjátékosok közül pedig Lancz Barbora 7, Bízik Réka 3, Rajnohová Erika pedig 2 találattal vette ki a részét.



Vb-selejtező:

Szlovákia – Horvátország 23:25 (8:11)



