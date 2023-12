A védelmi költségvetést faragná le a Magyar Szövetség, nem tetszik nekik, hogy Fico az „embereken spórol”

A Magyar Szövetség elsősorban a védelmi költségvetésen spórolna 0,5 százalék GDP-t, abszolút számokban mintegy 600 millió eurót, hogy konszolidálja a költségvetést. Könnyítené a Slovnaft dolgát is az uniós szankciók enyhítésével, hogy több adó folyjon be a költségvetésbe. A párt leginkább azért bírálja a Fico-kormány által készített tervezetet, mert az szerintük megfeledkezik a déli és a keleti régiók fejlesztéséről.

A déli és a keleti régiók fejlesztésének elmaradása és a második pillér módosítása miatt bírálja leginkább a Fico-kormány által kidolgozott 2024-es költségvetést a Magyar Szövetség. „A második pillér lefaragása folytatódik, ami szomorú hír a jövő generációk szempontjából” – jelentette ki Forró Krisztián pártelnök. A déli és keleti régiók fejlesztésének elmaradása is komoly gond szerinte.

„Tovább fognak nőni a regionális különbségek, ha nem fejlesztjük a leszakadó régiókat – magyarázta Forró. – Ez nemcsak a magyaroknak rossz, hanem mindenkinek, aki ebben a régióban él.”

A pártelnök szerint súlyos problémát jelent majd, hogy a következő években tovább emelkedik az államadósság, ami néhány év múlva eléri a GDP 65 százalékát. A párt nem támogatja az egészségbiztosítási járulék növelését sem, ami a vállalkozók és a munkaadók terheit növeli.

„Ez főleg a kis- és középvállalkozóknak okoz majd nehézséget, pedig ők alkotják a hazai gazdaság alapját” – mondta Forró.

Nem az embereken, inkább a hadseregen spórolnának

A párt inkább a védelmi kiadásokon spórolna, nem zavarja őket az sem, hogy a szomszédunkban háború zajlik. Gyimesi György szerint a GDP 2 százaléka helyett elég lenne 1,5 százalékot a védelemre költeni.

„Ez 600 millió eurós megtakarítás, ezt a pénzt oda lehetne adni azoknak, akik rászorulnak, akik nem tudnak elég pénzt keresni a megélhetésükre” – jelentette ki Gyimesi.

Szerinte egyébként egy évvel ezelőtt még Ladislav Kamenický (Smer) jelenlegi pénzügyminiszter is így érvelt, csak akkor még ellenzéki politikus volt.

Gyimesi Györgyöt nem zavarja az sem, hogy a szomszédunkban háború zajlik. „Igen, beszélhetünk arról, hogy háború van Ukrajnában, de erre korábban azt mondták, hogy a NATO majd megvéd bennünket.

A NATO most is megvédhet, jövőre is meg tud védeni, adjunk a védelemre akkor, amikor lesz pénzünk” – állítja Gyimesi, megfeledkezve arról, hogy a NATO mi vagyunk.

A szankciókat is enyhítenék, hogy a Slovnaft többet fizethessen az államkasszába

A bevételeket növelése érdekében a Slovnaft helyzetét javítaná azzal, hogy enyhítené az orosz kőolajra kivetett szankciókat. A Slovnaft azonban jövőre is kedvezményt kap a szankciók hatása alól: az orosz kőolajból készült üzemanyagot továbbra is értékesítheti Csehországban, pedig ezt a lehetőséget már most meg akarta szüntetni az Európai Unió. A Slovnaft időközben készül a nem orosz kőolaj feldolgozására is, a próbaüzem már lezajlott. Gyimesi szerint az orosz kőolajat sújtó szankció további enyhítésével újabb 180 millió eurót tudna beszedni az állam a kőolajfinomítótól.

A harmadik fontos költségvetési pluszforrást a Magyar Szövetség szerint az adórés csökkentése, vagyis az áfa hatékonyabb beszedése jelentené.

„Ha az uniós szintre csökkentenénk az adórést, az újabb, akár 500 millió eurós bevételt jelenthetne” – véli Gyimesi.

