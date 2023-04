A védelmi minisztérium nem szeretne egy olyan utcában székelni, amit az orosz Kutuzov marsallról neveztek el - új nevet kapna az utca

A védelmi minisztérium javaslata szerint hamarosan átnevezhetik azt az utcát, ahol székel, ugyanis problémásnak tartják, hogy az az orosz Kutuzov marsallról van elnevezve - írja a Denník N.

Jaroslav Naď (TASR)

A minisztérium szerint az utcát az Szlovák Nemzeti Felkelés egyik hőséről, Rudolf Viest tábornokról kéne elnevezni.

A javaslatot már elő is terjesztették, sőt, Pozsony-Újváros képviselői már el is fogadták. Most a fővárosi képviselőkön lenne a sor. A Denník N szerint nagy rá az esély, hogy a javaslat itt is át fog menni.



(Denník N)