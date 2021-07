Védettségi igazolványt vezetnek be augusztustól Olaszországban

Vakcinaigazolványt vezet be Olaszország augusztus 6-tól, csak beoltottak léphetnek be az éttermekbe, múzeumokba, színházakba, edzőtermekbe – írta meg a HVG az Euronews értesülése alapján.

Az olasz kormány ezzel a lépéssel akarja felpörgetni oltási kampányát. Az „oltottsági zöldkártyát” bárki igényelheti, aki már megkapta a vakcinája első adagját.

„Más európai országokban magasabb a fertőzések száma, mint nálunk. De tudjuk, hogyha most nem reagálunk, akkor minket is elér a fertőzések növekedése. Ha nem intézkedünk időben és megfelelően, úgy Olaszországba is megérkezik az, ami most Franciaországban, Angliában, Spanyolországban történik”