Vége a hajnalig tartó buliknak - az új nyitvatartási szabályozás keményen sújtja a pozsonyi szórakozóhelyeket

Pozsony központjában az új évtől hamarabb bezárnak majd az egyes létesítmények. A városi képviselő-testület jóváhagyta a módosításokat, amelyek jelentősen korlátozzák a bárok, játéktermek és éttermek működését.

Illusztráció (24.hu)

Bárok csak tizenegyig

Az intézekdés szabályozza az Óvárosban működő vállalkozások nyitvatartását. Leginkább a bárokat érinti az új szabály, amelyeknek vasárnaptól csütörtökig este 11 órakor be kell zárniuk kapuikat – eddig hajnali négy óráig lehettek nyitva. Péntekre és szombatra vonatkozóan a hajnali 2 órát tűzték ki maximálisan megengedett nyitvatartási időnek. A játékszobát is magában foglaló létesítmények függetlenül attól, hogy milyen nap van, este 10 órakor bezárnak majd.

A diszkók is hamarabb fognak zárni

Az intézkedések a diszkókat is érintik: hétközben és hétvégén is egy órával később mint a bároknak, be kell zárniuk. A legnagyobb sokk valószínűleg a terasszal rendelkező szórakozóhelyeket éri majd, azokat is nyáron. Akkor eshetnek el a bevételük egy részétől. Pénteken és szombaton este 11 óra után nem látni majd nyitott teraszt, hétközben pedig már egy órával korábban be kell zárniuk. Az ablakon keresztül történő étel és italvásárlást is korlátozzák, maximum éjfélig lesz rá mód.

Kivételek

Két kivételt határoztak meg: a munkaszüneti és ünnepnapok előtti estéket, amikor is a pénteki nyitvatartás szerint működhet mindenki. A másik kivétel pedig a szilveszter lesz, akkor reggel 6-ig folyhat a buli.

A szabálysértés esetén a városi rendőrség bírságot szab ki a cégekre.

Minden módosítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

(noviny.sk)