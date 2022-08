Végéhez közelít a suli- és ovikonyhaforradalom Dunaszerdahelyen, megvalósult az utolsó fontosabb mérföldkő!

Központivá alakították át az Október utcai óvoda konyháját, szeptemberben több ovi diákjai már innen kapják majd az ebédet. De lássuk, mi vezetett idáig!

Fotók: a szerző - További felvételekért kattints!

Tulajdonképpen hat évvel ezelőtt merült fel először az óvoda- és iskolakonyhák központosítása, ám eleinte nem igazán nyerte el a szülők tetszését, petíciót is indítottak ellene. 2017 februárjára letisztult a kép arról, hogy az ovisok és sulisok étkeztetése hogyan nézhet ki a jövőben. Az elképzelés két központi iskolakonyháról és egy óvodakonyháról szólt, míg a többi intézmény konyháit ételkiadóvá minősítenék át – és ezt mind egy akkoriban alapított városi vállalat, a Gastro DS működtetné az egyes oktatásügyi intézmények helyett.

A 2018 szeptemberében megvalósult első mérföldkő, a Szabó Gyula Alapiskola konyhája és étkezdéje után egy évvel később, 2019 szeptemberében jött a következő, ekkorra készült el a második központi iskolakonyha a Jilemnický utcai alapiskolában. Időközben az egyes iskolakonyhák működtetését az iskoláktól átvette a Gastro DS, beleértve azokat, amelyeket kiadóvá alakították át, ezek közül utolsóként a Vámbéry Ármin Alapiskoláét 2020 őszén.

A járványidőszakban sokáig az oktatás is elmaradt, 2021 második felében viszont már zajlottak a harmadik, utolsó mérföldkő, az Október utcai óvoda konyhája felújítására kiírandó közbeszerzés előkészületei és folyamata.

„Ősszel történt az építkezés és a berendezések beszállítóinak megversenyeztetése. Januárban zárult le a közbeszerzési folyamat, és a beszállítók feladata az volt, hogy egy kompromisszumot vállaljanak. Teljesítsék az elvárásainkat az előírt technológiákra, de kalkuláljanak az áremelkedésekkel is” – árulta el érdeklődésünkre Kosztra András, a Gastro DS igazgatója a felújított óvodakonyha csütörtöki átadóján. Egyrészt az inflációt már akkor is érezni lehetett, másrészt – noha a háború még nem tört ki – előrejelezhető volt a helyzet romlása.

Ennek ellenére, mint azt Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester a szalagátvágás előtt elmondta, a 810 ezer eurós előzetesen felbecsült költségeket sikerült a közbeszerzés során 720 ezerre leszorítani, és ez a tétel nemcsak az Október utcai ovi központi konyhájának kialakítását foglalja magába, de a többi óvoda kiadópultjainak kialakítását is. A polgármester ezt kiegészítette azzal, hogy az ár további 20%-kal lett volna magasabb, ha nem a városi cég valósítja meg.

Kosztra András elmondása szerint a költségek nagyságrendileg fele-fele arányban oszlottak meg az építkezésre fordított kiadások és a technológiai berendezések között.

„Itt kő kövön nem maradt. Azt lehet mondani, hogy a külső tartófalakon és az alsó betonon kívül minden új” – emlékeztetett.

Érdeklődtünk afelől, mely berendezés került a legtöbbe, Kosztra András pedig elárulta, hogy 39 ezer euróba került az egyik szoftveres, programozható főzőgép, további légkeveréses főző-sütők pedig 27 és 20 ezer euró közti összegekbe.

„Ezerhez közeli kapacitás eléréséhez ekkora területen az ilyen berendezések megvásárlása elkerülhetetlen. Lehetne sütőt venni 6 ezerért, illetve főző üstöt 4 ezerért is, de azok nem ilyen hatékonysággal működnének. Ezek a gépek 10 perc alatt üzemképesek, és félóra alatt megfőzik azt, amit más gépek másfél óra alatt” – mondta.

A polgármester elmondása szerint a Gastro DS hosszabb távon napi 950 ebéd lefőzésére van felkészülve ebben az óvodában, illetve arra, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a tízóraikat és az uzsonnákat továbbra is az egyes ovikban készítsék el.

Az elmúlt hetekben a nyári ovikat már ebből a konyhából látták el, a teljes kapacitás elérése azonban még egy darabig eltarthat.

„Az első fázisban négy kisebb óvodára fogunk szállítani, kb. 400 ebédet naponta, körülbelül decembertől viszont már szeretném az összes többi óvodába innen szállítani az ebédet” – fejtette ki az igazgató.

A Gastro DS jogilag a következő iskolaév (2023/24) kezdetétől tudja mind a 8 másik óvoda ételkiadóját a saját neve alá venni. Ez azt jelenti, hogy az konyhai dolgozók akkorra lesznek a Gastro DS alkalmazottai.

Kosztra András beszélt arról is, hogy az ovikonyhákra, óvodai étkeztetésre teljesen más normák vonatkoznak, mint az iskolaira. Az étkezés itt kötelező és sokkal szűkebb az idősáv, amely alatt az ebédnek meg kell érkeznie az ovihoz. Előzetes felméréseik szerint viszont 40-42 perc alatt ki kell, hogy tudják szállítani az összes többi oviba.

Beszélt arról is, hogy a különböző ételintoleranciával küzdő gyermekek igényeire is igyekeznek reagálni, éppen ezért egy szakembert lép be hozzájuk szeptembertől, aki ezzel a területtel foglalkozik majd. „Azt szeretném, hogy a 2023/24-es iskolaévre tudjunk egy erre a célra kialakított konyharészt kialakítani, és az említett személy felügyelete alatt működtetni. Ez lesz az a pillanat, amikor a különböző intoleranciáknak megfelelő étrenddel kapcsolatos igényeket ki tudjuk elégíteni. Ezen az úton haladunk, de még egy évre szükségünk van hozzá” – húzta alá az igazgató.

A 950-es óvodai kapacitáshoz összehasonlításképp a tavalyi iskolaévben 2400-2500 ebédet főztek le naponta az egyes iskolákban, ahonnan nemcsak a városi alapiskolák diákjait és alkalmazottait látták el, de némelyik középiskoláéit is (pl. magángimi, szlovák gimi).

(SzT)