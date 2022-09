Végleg bezárt az a túlárazott budapesti bár, amelyet egy szlovák vlogger leplezett le

Nemrég írtunk a PPPeter néven elhíresült szlovák vloggeről, akinek egyik kedvenc témája a rossz hírű vendéglátóhelyek leleplezése. Rejtett kamerával készít videókat a lehúzásról, majd azokat teszi közzé a közel 800 ezer követővel rendelkező Youtube-csatornáján. A vlogger egyik videójában Budapestre is elutazott, ahol ellátogatott egy a Hajós utcában lévő bárba, ahol rendesen le is húzták őt. 3 kör barackpálinkáért, két kisüveges pezsgőért és két doboz kóláért 84 ezer forintot (több mint 210 eurót) számláztak. A rendőrség nyomozni is kezdett az ügyben, ma pedig a 444.hu nevű portálon jelent meg a hír: bezárják a lehúzásra "szakosodott" bárt.