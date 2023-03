Végleg búcsút inthetünk a télnek? Jövő héten akár trikóban is járkálhatunk!

Március közepén járunk, és ugyan eddig sem lehetett okunk a panaszra az időjárást illetően, néha bizony váratlan fagyokban és kellemetlen, csípős szélben lehetett részünk. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) viszont jó hírrel szolgál azoknak, akik a melegebb időt kedvelik.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Az előrejelzések szerint pénteken meleg levegő kezd áramlani Szlovákia felé, ami 8-13 fokos nappali maximumokat eredményezhet. Napos időjárásra van kilátás, csapadék nem várható.

Hasonlóan kellemes időben lehet részünk a hétvége folyamán is, szombaton például a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 14 fokot. Vasárnap picit borúsabb lesz az égbolt, ennek ellenére a hőmérő higanyszála akár 16 Celsius-fokig emelkedhet.

Hétfőtől aztán teljes mértékben átveszi az uralmat a tavasz: a hét első napján borús időre van kilátás, néhol záporok, viharok is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 Celsius-fok között alakul. A következő napokon is kitart majd a meleg időjárás, egyes helyeken ráadásul a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Viszont nem sokáig örülhetünk a kellemes, meleg időnek, az accuwaether.com szerint ugyanis a hónap végén újabb lehűlés várható.



(SHMÚ/para)