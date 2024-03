Végleg búcsút inthetünk a télnek – a korábbiakhoz képest más márciusban lehet részünk

Szlovákiában a február igazi tavaszias időt hozott magával, és a jelek szerint ez az év harmadik hónapjában sem lesz másként. A legfrissebb előrejelzések szerint melegebb időre számíthatunk márciusban, mint ahogy az elmúlt években megszokhattuk – írja az iMeteo.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A február enyhe időt hozott, a hónap utolsó napjaiban pedig rekordhőmérsékleteket mértek – egyes régiókban 17 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. A legfrissebb előrejelzések szerint a március is követni fogja ezt a tendenciát.

A hónap elején meleg időre lesz kilátás, az ország egyes helyein akár 20 fokos hőmérsékletre is számítani lehet. Március 6. környékén viszont hidegfront érkezhet, ami lehűlés mellett csapadékot is eredményezhet. Ugyanakkor ez sem lesz drasztikus jellegű: Pozsonyban 5 fokos nappali hőmérsékletekre lehet majd számítani, nagyobb lehűlés pedig csak az ország északi részén várható. Ennek ellenére a hónap első harmada melegebb lehet a korábbi évekhez képest, és a második felében is 10-20 fokos hőmérsékletekre van kilátás.

A március tehát néhány hűvösebb nap mellett túlnyomóan melegebb időt tartogat számunkra. Havat már minden bizonnyal nem látunk az év ezen szakában, a hűvösebb időszak viszont próbára teheti a nővényeket, amelyek már most érzik a tavaszt.



(iMeteo.sk)