Végleg megszűnik Trump blogja

Végleg megszűnik Donald Trump előző amerikai elnök blogja - jelentette be Trump szóvivője szerdán.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A volt elnök ezen a felületen hozta nyilvánosságra közleményeit, miután a nagyobb közösségi oldalak letiltották őt a platformjaikról.

A From the Desk of Donald J. Trump (magyarul: Donald J. Trump íróasztaláról) című oldalt eltávolították Trump hivatalos honlapjáról.

Jason Miller, az egykori elnök bizalmasa, a Fehér Ház volt belpolitikai tanácsadója a CNBC amerikai hírcsatornának elmondta: nem tervezik a blog újraindítását. Aláhúzta: a felület csak kiegészítője volt a szélesebb körű erőfeszítéseiknek.

Miller egy online feltett kérdésre válaszolva később elmondta: a blog megszüntetése annak előfutára, hogy Trump újra meg fog jelenni a közösségi médiában. Ennek mikéntjéről azonban nem árult el többet.

A Facebook és a Twitter letiltotta Trump fiókját, miután az akkori elnök hívei egy gyújtó hatású beszédet követően megostromolták az amerikai törvényhozás épületét január 6-án. A Capitoliumban a szenátus éppen az akkor még elnökjelölt, demokrata párti Joe Biden győzelmét hozó novemberi elnökválasztás eredményeit készült hitelesíteni. Az összecsapásokban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr.

Trump sohasem ismerte el vereségét, és azt terjesztette közösségi oldalain, hogy az elnökválasztást elcsalták.

A volt elnök blogja csupán az előző hónapban indult, és eredetileg új kommunikációs felületként hirdették, de végül képtelennek bizonyult arra, hogy felvegye a versenyt a közösségi oldalakkal. Miller is beismerte, hogy bár a blogon könnyedén hozzá lehetett férni Trump közleményeihez, nem új közösségi platform volt. Trump Facebook- és Twitter-oldalát letiltásakor emberek tízmilliói követték, míg blogját ennek a tömegnek csak töredéke kereste fel az indítás utáni első héten az NBC News amerikai hírcsatorna közlése szerint.

Trump, aki nem zárta ki, hogy 2024-ben újra indul az elnöki tisztségért, január 20-i leköszönése óta mindössze néhányszor szerepelt a nyilvánosság előtt, és kizárólag a vele rokonszenvező médiának adott interjút. A The New York Times című napilap egyik munkatársa ugyanakkor a héten - egy Twitteren zajló beszélgetésben - arról számolt be, hogy Trump az utóbbi napokban több munkatársával közölte: a nyáron, várhatóan augusztusig, "ismét beiktatják (őt) az elnöki hivatalba".

(MTI)