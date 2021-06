Végre itt a Szputnyik – repüljön, ki merre lát!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Leszállt végre a Szputnyik, mától választhatjuk az orosz vakcinát, aki viszont külföldre akar utazni, kétszer is gondolja meg, milyen oltóanyaggal kíván védettséget szerezni. A lényeg persze, hogy minél többen be legyünk oltva, még akkor is, ha Magyarország továbbra sem fogadja el a szlovák oltási bizonyítványt. És viszont.

Hétfőn beadják az első Szputnyikot Szlovákiában

Eljött hát a nagy nap, mától szabad a vásár: végre lehet jelentkezni a Szputnyik V oltásra is. Ment minden, mint a karikacsapás: mindössze három hónap telt el azóta, hogy a koronavírus elleni orosz vakcinák megérkeztek Szlovákiába, és az elektronikus vakcinaváró menüjéből máris kiválaszthatjuk az orosz ínyencséget. Nosza, 18 és 60 év között ragadjon mindenki billentyűzetet vagy okostelefont, és ne szégyellje, ha neki a Szputnyik a legszimpatikusabb. Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter kedden azt is bejelentette, hogy az első oltást június 7-én, hétfőn adják be. Losoncon, Pozsonyban, Érsekújvárban is szúrnak majd Szputnyikkal, jó lesz azonban igyekezni, hiszen nyáron lejár az oltóanyag szavatossága.

És mivel ma gyereknap van, az egészségügyi miniszter ma belengette a gyerekek oltásának megkezdését is, néhány hét múlva megnyílik ez a lehetőség 12-15 éves korosztály számára is, sőt a szaktárca fontolgatja az oltás engedélyezését 8 éves kortól is.

Oltassuk be a gyermekeinket is

Hogy mennyire fontos a gyermekek beoltása is, arról ma járványügyi szakértők nyilatkoztak. A kiskorúakat ugyan csak ritkán viseli meg annyira a koronavírus következtében kialakult Covid-19 betegség, mint a felnőtteket, azonban a gyerekeknek nagy szerepük van a vírus terjedésében – vélik a szakértők. Akik szerint lényeges lenne a regionális oltási kampány, és hogy az a kisebbségek nyelvén, vagyis például magyarul is elérhető legyen. A szakértői bizottság azt javasolja, hogy a körzeti orvosi rendelőkben is elérhető legyen az oltás, hiszen a saját kezelőorvosuknak talán azok is elhiszik az oltás előnyeit, akik sportot űznek abból, melyikük tud a vakcinákkal kapcsolatban nagyobb marhaságot megosztani a Facebookon.

Szakértői javaslatból tehát van szekéraljnyi, csak az a gond, hogy a kampánnyal – amely gyakorlatilag még mindig láthatatlan – jó néhány hónapot késnek az illetékesek. Több mint öt hónapja oltanak ugyanis Szlovákiában covid ellen, és még mindig azon tanakodnak az egészségügyi szakpolitikusok, hogyan is kellene meggyőzni az embereket arról, hogy saját érdekükben tartsák oda a vállukat, és maradjanak egészségesek. Ez a járvány magától nem fog elmúlni, az oltáson kívül nincs más esélyünk, hogy megfékezzük a vírus terjedését.

Nem bírunk a fenekünkön ülni

A harmadik hullám elkerüléséhez az sem fog hozzájárulni, hogy a pozsonyi reptéren beindult a nagyüzem: júniusban 28 Pozsonyból induló menetrend szerinti járatot vehetnek igénybe az utasok, és indulnak az utazási irodák charterjáratai is. Utazhatunk Korfu szigetére, Ciprusra, Szardíniára, Burgaszba ás még vagy két tucat különböző helyre. És ha nem tiltják meg nekünk, utazni is fogunk.

Persze érthető a dolog: tavaly jószerével ki sem mozdulhattunk otthonról, sokan már nem bírunk a fenekünkön maradni, és a tavalyi nyaralásra félretett pénzünket idén már mindenképpen el akarjuk költeni. Rendben, utazzon, aki teheti, de közben szorítsunk egymásnak, hogy a nyaralásról ne hozzunk magunkkal valamilyen halálos szuvenírt.

Magyarán a helyzet változatlan

És még mindig covid és utazás. Amikor a legerősebb kormánypárt leghangosabb parlamenti képviselője, Gyimesi György néhány nappal ezelőtt a Facebookon bejelentette, hogy Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter aláírta a védettségi igazolványok kölcsönös elismerését Szlovákia és Magyarország között, sokan azt hihették, ez a hír igaz, és szabad az út Magyarország felé. Hiszen miért is terjesztene egy derék honatya valótlanságokat a közösségi hálón. Mikor a Paraméter rákérdezett a dologra a következő választ kaptuk a minisztériumtól: „A Covid-19 elleni oltás Magyarországon kiállított igazolásának elismerése szakmai viták tárgyát képezi”. Magyarán, Magyarországgal kapcsolatban a helyzet változatlan, szó sincs arról, hogy a két ország elismerné egymás igazolását. Úgy tudjuk, az a gond a magyar „Védettségi igazolvánnyal”, hogy azon nem szerepel sem az oltás típusa, sem az, hogy valójában mi ellen is védett a tulajdonosa.

Karcsai kártyacsata előtt

Dunaszerdahelyen, a Karcsai úti telepen olyan ivóvízkutak felállítását tervezik, amelyeken feltöltőkártyás vízórák lesznek, vagyis az ott lakók vödrébe csak akkor csurran-cseppen valami, ha van még „kredit” a kártyájukon. A város vezetése azzal indokolja a módszer bevezetését, hogy hatalmasra duzzadt a vízdíj-hátralék, vagyis a telepen élők csak ittak, mosakodtak, főztek, anélkül, hogy fizettek volna a vízért. Az elképzelés szerint a vödörbe engedett vízmennyiség árát levonják a feltölthető kártyáról, és csak az kap vizet, aki előtte kifizette az árát. Az a bökkenő, hogy a korlátozás várhatóan azokat a családokat is érinti majd, akik rendszeresen fizették a vízszámlájukat. Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester „sajnálja” azt a néhány családot, akiknél szintén elzárják a csapot és vödrözniük kell majd a vizet, nekik azt ajánlja, győzzék meg a többieket arról, hogy mindenkinek fizetnie kellene. A telepen már a néhány héttel ezelőtti kényszerkarantén sem aratott osztatlan sikert, így kíváncsian várjuk, milyen reakciót vált majd ki az ötlet az ott lakókból.

