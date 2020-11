Végre megkezdődhet a csallóközi vízkészletet mérgező vereknyei hulladéklerakat elszigetelése

A napokban ért véget az építési engedéllyel kapcsolatos eljárás a Pozsony Vereknye (Vrakuňa) városrészében található környezeti teherrel kapcsolatban. Az engedélyeztetési eljárás azért tartott majdnem egy évig, mert néhány telektulajdonos szándékosan blokkolta a folyamatot.

A régi vereknyei vegyi üzem, a Dimitrovka mérgező hulladékját a rendszerváltás előtt a föld alá ásták el (Fotó: F. Zervan)

A fejelményekről a Híd sajtóosztálya tájékoztatta szerkesztőségünket.

A vereknyei környezeti teher eltávolítását a környezetvédelmi minisztérium még 2016 novemberében, Sólymos László (Híd) minisztersége idején vállalta magára. Az ezt követő négy évben több előrelépés történt, mint az azt megelőző évtizedekben. Mára elkészült a szanáció projektje, amelyet független szakemberek is megvizsgáltak. Elkészült a munkafolyamatok tervezete is, elkülönítették a szükséges forrásokat, lefolytatták a versenypályázatokat, környezeti hatástanulmányok készültek, területrendezés is volt és végül, de nem utolsó sorban elvégezték a szanáció első fázisát, részletes geológiai felmérést hajtottak végre.

“Sajnálom, hogy a kezdetektől fogva rengeteg rosszakaróval kerültünk szembe, akik fékezték az eljárást. 2018-ban még törvényt is kellett módosítanunk, hogy folytathassuk a munkát, nem csak Vereknyén"

- véli Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter, a Híd elnöke.

Az egy évig tartó engedélyeztetési eljárás az utolsó fejezete az elhúzódó állóháborúnak, és hamarosan elindulhatnak a helyszínen a terepmunkák is. A szocializmus idején a föld alá ásott mérgek már most veszélyezteték a Csallóköz vízkészletét, ezért elengedhetetlen, hogy a pozsonyi környezeti teher elszigetelése minél előbb megkezdődjön.

A hulladéklerakat felszámolására az úgynevezett enkapszulációs módszert fogják alkalmazni, amelynek segítségével a lerakat tartalmát elszigetelik a környezetétől, hogy az ne szivárogjon tovább a talajba. Mintegy 2 km hosszú, 22 m mély és 80 cm széles szigetelő falról és a lerakat felületének lefedéséről van szó.

