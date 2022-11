Végrehajtókat küld az állam azokra, akik nem akartak enni az állami karantén alatt

Abszurd helyzet alakult ki azok esetében, akik a koronavírus-járvány kezdetén állami karanténba kerültek, mikor hazatértek Szlovákiába. Azokon ugyanis, akik még nem fizették ki az étkeztetésüket, az állam behajtja a pénzt. Annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes volt az állami karantén elrendelése annak lehetősége nélkül, hogy az emberek otthon tölthették volna a karantént.

Illusztráció

A SME beszélt egy ilyen helyzetben lévő ukrán nővel, aki Szlovákiába házasodott. Xénia Eštočáková 2020 tavaszán Szlovákiában tartózkodott, amikor az akkor még csak leendő férje haza akart térni Ausztriából. A határokat lezárták, a nő pedig visszament Ukrajnába, hogy ne maradjon egyedül Szlovákiában. Amikor viszont vissza akart térni, egy svidníki kollgéiumban helyezték el állami karanténban.

Azóta eltelt két és fél év, Xénia pedig most kapta meg a számlát. 78 eurót kellene fizetnie a belügyminisztériumnak az egyhetes étkeztetésért, noha állítása szerint nem ette meg, amit ott adtak, ehelyett maga biztosította az étkeztetését. A nő elmondta, hogy ráadásul nem is csak a 78 eurót kérik tőle, hanem tobábbi 16 euró végrehajtói illetéket, noha szavai szerint semmilyen fizetései felszólítást korábban nem kapott, amit nem teljesített volna, hogy aztán a bíróságon kössön ki.

Az abszurd helyzet abból adódik, hogy időközben az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette az othoni karantén lehetősége nélkül elrendelt állami karantént, a belügyminisztérium viszont most mégis behajtja az ételt, amit az illető el sem fogyasztott, ráadásul többet kell fizetnie, mert a bíróságon keresztül intézik fizetési felszólítás nélkül.

Az Alkotmánybíróság álláspontja, hogy az állam behajthatja a pénzt, mert amikor az intézkedést elrendelték, még nem határoztak az alkotmányellenességéről. 2020-ban mintegy 17 ezren voltak állami karanténban, közülük 2300-an nem fizettek. A SME találkozott egy olyan esettel is, Stanislav Oceľéval és feleségéével, akik viszint nem fizettek, és ezt a bíróság is alátámasztotta az esetükben.

A Breznói Járásbíróság kimondta, hogy nem kell fizetniük a mintegy négyhetes pozsonyi karanténban történt tartózkodásuk után. Az ételt ugyanis a bíróság szerint rájuk kényszerítették, a pár és a szálláshely között ugyanis nem köttetett semmilyen szerződés arról, hogy azt elfogyasztják.

Eštočáková elismeri, hogy miután elfoglalta a karantént, aláírt valamilyen papírokat, de már nem emlékszik, mi volt az, és nem is tartotta meg a saját példányát. A breznói példa azonban arra is rámutat, hogy még így sem lenne szükséges fizetnie, ugyanis a breznói pár is evett az első napokban, később viszont már nem, hanem maguk biztosították az ételt.

Eštočáková közölte, hogy a számlát végül már kifizette, mivel lejárt a határidejük arra, hogy megtámadják, és nem akarnak bírósági útra terelni az ügyet, tekintettel annak költségére.

(SME)